“My secret eye” in mostra gli scatti di Chiara Napoli

“My secret eye”. E’ questo il nome che la giovane artista salernitana Chiara Napoli ha scelto per indicare la raccolta di scatti che espone a partire da venerdì 19 gennaio presso il bar Verdi di piazza Matteo Luciani, nel cuore del centro storico della città.

Una location d’eccezione che bene enfatizza e legittima il senso delle immagini catturate con obiettivi analogici e digitali tra i vari Paesi d’Europa che per l’occasione vengono collocate tra pezzi di antiquariato e arredi vintage: una miscela che confonde e, al tempo stesso, evidenzia la naturalezza dello scatto.

“Amo fermare immagini che sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto di quelli distratti – ha spiegato l’artista – perché ogni scena, ogni istante porta con se un significato che anche a posteriori emerge ed evidenzia non detti, sentimenti e emozioni: questo per me è la fotografia”. Un divertisment di colori, di toni di grigio fino al bianco e nero: loro, i veri protagonisti di “My secret eye”.

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile a partire dal 19 gennaio al 2 febbraio.