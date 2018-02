My Fair Lady al San Carlo: il musical all’opera

Nuovo allestimento – in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo – del Teatro San Carlo, nell’adattamento della commedia di G.B. Shaw e del film di Gabriel Pascal Pygmalion. Sul podio Donato Renzetti e per tre recite Maurizio Agostini. Regia di Paul Curran. Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli.

Il teatro d’opera apre straordinariamente le porte al musical. Il San Carlo di Napoli da martedì 6 a mercoledì 14 febbraio 2018 porterà in scena per la prima volta, una nuova, grande edizione di uno tra i musical più famosi e belli della storia del genere: My Fair Lady.

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del San Carlo salirà Donato Renzetti. Le recite del 9, 10 e 14 febbraio saranno dirette da Maurizio Agostini. La regia è di Paul Curran, le scene di Gary Mc Cann, i costumi di Giusi Giustino. Le coreografie, (Corpo di Ballo del San Carlo) sono di Kyle Lang, le luci di David Martin Jacques.

Tra gli interpreti principali, Nancy Sullivan (Eliza Doolittle), Robert Hands (Mr. Henry Higgins), Martyn Ellis (Alfred P. Doolittle), John Conroy (Colonnello Pickering)

In parallelo all’allestimento dello spettacolo, ha preso vita il percorso Scuola-Alternanza Lavoro del Lirico, sostenuto da Generali Italia per coinvolgere più di 1800 ragazzi in un programma formativo con laboratori sulle arti e sui mestieri dello spettacolo. Nelle serate del 13 e 14 febbraio i ragazzi interverranno direttamente nello spettacolo.

Ispirato al Pigmalione di George Bernard Shaw, la storia del cinico professor Higgins, che per scommessa riesce a trasformare in una signora dell’alta società l’incolta fioraia Eliza Doolittle, fu scritta nel 1956 da Alan Jay Lerner su musiche di Frederick Loewe. E fu subito un trionfo: il 15 marzo dello stesso anno My Fair Lady debutta a New York al Mark Hellinger Theatre dove sarà rappresentato per ben 2.700 volte e nel 1958, messo in scena a Londra, le repliche furono 2.281. Il successo si deve proprio alla solida struttura drammaturgica su cui poggia (Shaw per il suo Pigmalione si ispira a sua volta al raffinato racconto delle Metamorfosi di Ovidio), all’elegante gioco tra reale e onirico, alla varietà di personaggi e caratteri che affollano la scena, dal padre scansafatiche e alcolizzato della protagonista, alla madre-complice di Higgins, al sornione Colonnello Pickering, ai magnifici quadri di una società colorita e brulicante accanto all’aristocrazia inglese ingessata e pettegola.

“My Fair Lady è uno dei musical più belli e conosciuti in assoluto – racconta il regista Paul Curran – per le sue scene spettacolari, per l’ironia, per la bellezza della vicenda che racconta. Ma è anche la storia di un ritratto e di un riscatto sociale; da una condizione di sacrificio, qui troviamo una donna che vuole emanciparsi, che vuole ritrovare una dignità esistenziale cui tutti hanno diritto. E questo mi sembra un aspetto di assoluta contemporaneità. Infatti nella mia regia non ho voluto stravolgere nulla rispetto all’originale, né tempo, né luogo, perché questa è una storia senza tempo, è una storia umana che si può ripetere all’infinito”. Tutto made in London il cast: “Abbiamo ricevuto circa 2400 richieste di audizioni – continua Curran - dalle quali abbiamo selezionato 300 artisti cui fare il provino. I cantanti sono anche ballerini e attori, tutti artisti straordinari che provengono prevalentemente dal Teatro Nazionale di Londra e della Royal Shakespeare Company”.

ORARI: Martedì 06 Febbraio 2018, ore 20 - Mercoledì 07 Febbraio 2018, ore 20 - Giovedì 08 Febbraio 2018, ore 18

Venerdì 09 Febbraio 2018, (doppio spettacolo) ore 17 // ore 21 - Sabato 10 Febbraio 2018, (doppio spettacolo) ore 17 // ore 21 - Domenica 11 Febbraio 2018, ore 17 Martedì 13 Febbraio 2018, ore 20

Mercoledì 14 Febbraio 2018, ore 18