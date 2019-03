Domenica 24 marzo ore 16:00 - 20:00

Sala Santa Cecilia Napoli

LIVE PERFORMANCE WORKSHOP & JAM SESSION



BANDO DI SELEZIONE GRATUITA n.15 musicisti: strumentisti e cantanti per ammissione al Seminario formativo di avviamento alla professione di "MUSICISTA FREELANCE".

MODALITA' DI AMMISSIONE

Sono ammessi alle selezioni tutti i candidati musicisti, strumentisti o cantanti, in possesso dei seguenti requisiti:

maggiorenni +18

capacità musicali e performative, valutate dalla commissione, nell'esecuzione di brani in vari generi

volontà di intraprendere la carriera di musicista autonomo o freelance



MODALITA' DI SVOLGIMENTO SELEZIONI GRATUITE

I candidati dovranno preparare tre brani standards (Ballad,Medium,Up)

Saranno accompagnati nell'esecuzione in ensemble da un Trio di musicisti di riconosciuta esperienza.

La Commissione valutatrice, esaminata la documentazione di valutazione delle esecuzioni, convocherà, entro tre giorni dalle selezioni, i 15 musicisti risultati più meritevoli per la formalizzazione dell'iscrizione al Workshop e la preparazione della turnée con tre appuntamenti live interni e due esterni in note location napoletane.

COMMISSIONE:



FRANZ PRESTIERI Scenografo costumista

CARLO LOMANTO Docente di Canto Jazz Conservatorio G.Martucci di Salerno

IVANA MUSCOSO Docente di Piano e Canto jazz

MARCO DE TILLA Docente di Contrabbasso

FRANCESCO VACATELLO Docente di Chitarra jazz

STEFANO TATAFIORE Docente di Batteria

ROSARIA PECORARO Presidenza e Mediazione culturale

MARIA COLETTA Comitato scientifico



ATTIVITÀ E CONTENUTI



Il laboratorio progettuale, curato e proposto da 4 docenti, di riconosciuta esperienza, è rivolto a 15 candidati - selezionati da una commissione di esperti - da avviare alla professione di musicista freelance, che suonano o cantano e desiderano condividere la musica in ensemble.



Gli obiettivi fissati dal seminario formativo sono:



• Fornire all’allievo musicista ogni utile indicazione alla preparazione della propria performance proponendo argomenti di studio, trattati da noti docenti in ambito jazz e pop, al fine di consentire il superamento di tutto ciò che rappresenta il limite che inibisce alla partecipazione al palco;



• Avviare l’allievo alla pratica lavorativa attraverso l’utilizzo del mezzo Jam Session come palestra-vetrina artistica, al fine di arricchire l’offerta e indicando percorsi pratici e teorici utili alla formazione di un musicista freelance;



• Accompagnare e supportare l’esordiente musicista freelance nell’attività di programmazione e organizzazione della propria tournée di 5 appuntamenti live.



Date live: 30 Marzo, 5 e 12 Aprile, 11 e 18 Maggio.



Informazioni e prenotazioni ☎ 335 7466327 - 347 7576387

www.salasantacecilia.it info@salasantacecilia.it