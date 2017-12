MusicArte - Itinerari musicali a Vico Equense

A Vico Equense parte la prima edizione della rassegna MusicArte - Itinerari musicali, diversi appuntamenti per un itinerario musicale tutto da vivere.



26 dicembre ore 20:00 Respiro

<>. Nel respiro si annida l’anima, ovvero la passione, le emozioni, i sentimenti,

la fatica, le aspirazioni, i desideri, i rimpianti. Insomma, ciò che ci rende esseri umani.

I Respiro sulla scena sono solo due, ma nell’aria il suono è quello di un’orchestra grazie all’uso sapiente della pedaliera multi effetto e della loop-machine.

Il duo salentino propone brani originali, m anche chicche jazz e omaggi agli artisti più amati, italiani e internazionali. Tra i tanti live, l’11 marzo 2016, aprono il concerto dei Marlene Kuntz a Milano.

Lara Ingrosso: Voce, loop-machine, pedaliera multi effetto, multi pad e piccole percussioni

Francesco Del Prete: Violino elettroacustico, loop-machine e pedaliera multi effetto



27 dicembre ore 20:00 Suonno d’ajere

Il progetto “Suonno d’ajere” nasce dall’esigenza di presentare ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale vocale. I tre giovanissimi musicisti del gruppo provengono da esperienze musicali diverse, dal jazz alla musica leggera, dalla musica popolare a quella classica.

Obiettivo del progetto è segnare un filo conduttore nella canzone partenopea dal ‘500/’600 fino ai nostri giorni, individuandone, attraverso un criterio storico/stilistico con i brani maggiormente rappresentativi.

Il trio presenterà, una panoramica di ciò che la città di Napoli ha prodotto usando una formazione che è simbolo di Napoli, la più stereotipata, ma anche la più efficace e di splendida semplicità: voce, mandolino e chitarra.

Irene Scarpato: Voce

Marcello Smigliante Gentile: Mandolino, Mandola

Gian Marco Libeccio: Chitarra



28 dicembre ore 20:00 Soul Six Vocal Group – Sacro Profano live tour

Uno spettacolo di contenuto etico, un messaggio di riflessione e speranza.

Il concerto ricalca le atmosfere introspettive dell’omonimo lavoro discografico, proponendo in veste originale i celebri brani tradizionali legati al sentire popolare del Natale, rielaborati in modo innovativo contemporaneo e del tutto inedito con contaminazioni soul e swing. Il repertorio è arricchito da brani di gospel e musica Soul di contenuto e riflessione.

Negli ultimi mesi del tour hanno toccato molte tappe prestigiose tra cui quella del Grand Hotel Quisisana di Capri e l’apertura dei concerti di Fabio Concato Enzo Gragnaniello.

Il 24 febbraio 2018 al Teatro Diana di Nocera inferiore, i Soul SIx insieme a James Senese, saranno protagonisti dello spettacolo intitolato “Animasona”

Giusy Visconto, Carmine Granato, Giusy Vigliotti, Susanna Giordano, Gregorio Rega: Voci

Gianluca Marrazzo: Piano

Salvatore Zannella: Percussioni

MusicArte - Itinerari musicali

chiesa Santi Ciro e Giovanni

Via S.Ciro,13 - Vico Equense (NA)

Ingresso libero

INFO LIVE: 3935231575 - 3282005169

FB: https://www.facebook.com/MusicArteItinerariMusicali/