Il musical “Mamma Mia!” in scena a Napoli

Al Teatro Augusteo, da venerdì 22 febbraio fino a domenica 3 marzo 2019, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz saranno in scena con il musical “Mamma Mia!”.

Sarà "Mamma Mia!", il musical dei record con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo, a riscaldare con la sua voglia d’estate il Teatro Augusteo di Napoli dal prossimo venerdì 22 febbraio fino a domenica 3 marzo: lo spettacolo, prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina, dopo la vittoria del prestigioso Premio Flaiano 2018 e gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia, con oltre 200mila spettatori in 110 repliche, si avvia a essere il più visto degli ultimi 10 anni.

Con l’orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello, i tre amatissimi protagonisti: Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz saranno in scena al fianco di Sabrina Marciano, e con Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini e oltre 30 artisti, tra i più affermati del Musical italiano, per coinvolgere il pubblico in una rappresentazione piena di forti emozioni e allegria. La storia al centro della commedia musicale infatti brilla per romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento: tra le bellezze di un'isoletta greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

L’appassionante vicenda, basata sul libretto originale di Catherine Johnson, è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo Romeo Piparo, che in un imponente allestimento ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana. Lo spettacolo vede il Maestro Emanuele Friello alla direzione musicale, le coreografie di Roberto Croce, le scene di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, il suono di Alfonso Barbiero e Stefano Gorini, le luci di Daniele Ceprani.

La messa in scena è spettacolare e tecnologica grazie a un pontile sospeso su oltre 9mila litri di acqua, dove sono state riprodotte barche ormeggiate e un vero bagnasciuga, oltre a pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bougainvillea: si ha davvero l'impressione di godere della bellezza di un'incantevole isoletta greca.

Quanto alla musica, nota dopo nota sarà un trionfo di emozioni. Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper sono infatti solo alcuni dei 24 celebri brani degli ABBA che, insieme ai dialoghi, proprio per volere degli autori originali, sono stati tutti tradotti in italiano dal regista. Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico attraverso canzoni romantiche o tutte da ballare: al termine dello spettacolo il pubblico potrà scatenarsi sulle note in versione 'disco' della colonna sonora del musical.

Informazioni e biglietti sono disponibili presso il botteghino (dal lunedì al sabato tra le ore 10:30 e le 19:30, la domenica dalle ore 10:30 alle 13:30), e presso le rivendite ufficiali e online sul sito del Teatro Augusteo di Napoli.

Orario degli spettacoli: venerdì 22 febbraio 2019 ore 21:00, sabato 23 febbraio ore 21:00, domenica 24 febbraio ore 18:00, martedì 26 febbraio ore 21:00, mercoledì 27 febbraio ore 18:00, giovedì 28 febbraio ore 21:00, venerdì 1 marzo 2019 ore 21:00, sabato 2 marzo ore 21:00, domenica 3 marzo ore 18:00.