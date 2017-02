Musical "Dal ventre di Partenope"

"Dal Ventre Di Partenope" Venerdì 30 Giugno 2017 ore 20,30

EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44

info.: 081/662423 cell.: 3356215087 cell.: 3387981020

"Molte sono le storie, le leggende e i miti che avvolgono e nascondono le origini della città di Napoli. Diverse le dominazioni le mescolanze dei popoli .... infinite le figure artistiche e tradizionali della terra dal golfo dipinto da una miriade di sfumature di detti, favole e racconti. Tra le tante storie spicca la leggenda della sirena Partenope madre di Napoli da cui si generarno i Napoletani, si diceva che questa bellissima sirena in origine fosse una donna che scappata per amore giuse a Napoli visse pochi giorni felici presso l'isolotto di Megaride fino a che il suo amato non dovette partire per la guerra.... ella lo attese per molto tempo amando sepre piu la natura fino a tramutarsi in una Sirena diventando un tutt'uno con il paesaggio. Ma Partenope possedeva una voce bellissima e nelle sere di luna piena cantava incantando navigatori e marinai, si racconta che il popolo Napolentano nacque dal suo ventre ereditando la sua Voce ! ecco perche oggi si parla di canto Partenopeo .... partiremmo dalle origini da partenope ...in un avventura dalk mare al cielo alla terra tra le evoluzioni , contaminazioni e trasformazioni di una delle città più belle del Mondo .... Napoli