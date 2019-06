La musica di WOL arriva a Napoli: si parte con Funk Rimini e Luis Radio

Il 7 giugno è previsto il primo appuntamento di WOL, acronimo di Write On Label, il nuovo format dedicato a tutte le sfumature della musica da club: dai dj alle band live.

La prima serata ospiterà i Funk Rimini, una band di origine romagnola che spaziano dal funk all'hip hop, e Luis Radio, uno dei dj più influenti sulla scena old school della deep house italiana.

Palazzo Fondi, location di eccezione per questo evento, ospiterà il 7 e il 21 giugno e il 5 luglio, diverse declinazioni della musica tipica dei club. WOL vuole riunire in una sola location tutti gli appassionati di clubbing, che non è solo un genere musicale, ma un vero e proprio stile di vita.