A Pietrarsa si celebrano i 180 anni della linea Napoli-Portici

Dal 3 al 6 ottobre, in occasione dell'anniversario per i 180 anni della linea Napoli - Portici, tanti gli eventi in programma al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa.

PROGRAMMA COMPLETO

3 OTTOBRE

Ore 10:00 - Inaugurazione circuito “Vapore Vivo”

Dalle ore 10:30 - area bambini “Un mondo di avventure con il Trenino Thomas”



Ore 18:30 - Performance musicale a cura della US Nato Band

Ore 17:30 - Sfilata in abiti dell’800 e ballo a cura di Fantasie d’Epoca



Tutto il giorno: annullo filatelico postale per celebrare l’anniversario dei 180 anni



4 OTTOBRE

Ore 9:30 - Convegno “Dalla produzione al Museo, ovvero dall’operaio all’architetto”



Dalle ore 10 alle ore 19:00 - Circuito “Vapore Vivo”



Ore 20:30 - Sala delle Locomotive a Vapore

Massimo Masiello in “L’attore” Al Museo di Pietrarsa la tradizionale canzone napoletana - Performance musicale e teatrale

BIGLIETTI DISPONIBILI SU: https://www.vivaticket.it/ita/event/l-attore/135020

Tutto il giorno: area bambini “Un mondo di avventure con il Trenino Thomas”

Tutto il giorno: annullo filatelico postale per celebrare l’anniversario dei 180 anni



5 OTTOBRE

Ore 18:00 - Sfilata in abiti dell’800 nei viali del Museo e ballo ottocentesco a cura dell'associazione "Fantasie d’Epoca"

Ore 19:00 - Presentazione del libro “Destinazione Immaginario – Viaggio in treno nell’universo simbolico della ferrovia” dello scrittore Roberto Scannarotti

Ore 20:30 - Sala delle Locomotive a Vapore Le Ebbanesis in “Serenvivity”: performance musicale con il duo Viviana e Serena

BIGLIETTI DISPONIBILI SU: https://www.vivaticket.it/ita/event/serenvivity/135019

6 OTTOBRE

Ore 10:30/18:00 - Una favola lunga 180 anni: visite-gioco itineranti alla riscoperta della storia del sito museale

Ore 11:00 - Nel padiglione Locomotive a Vapore performance teatrale rievocativa dell'inaugurazione della Napoli-Portici. Personaggi storici animeranno le vicende della prima linea ferroviaria del 1839

A seguire, performance danzante a cura di Ivir Danza: Tableau Vivant del Fergola

Ore 12:00 - Performance musicale a cura della Fanfara dei Carabinieri

Ore 10:00/19:00 - Circuito "Vapore Vivo"



Per il giorno 6 ottobre in programma il viaggio in treno storico "Pietrarsa Express", da Napoli C.le al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa.

Per tutte le info sull'itinerario e le modalità di acquisto: http://www.fondazionefs.it/content/fondazione/it/it/treni-storici/archivio-dates/2019/-pietrarsa-express--da-napoli-al-museo-di-pietrarsa.2019.10.06.html

ORARI E BIGLIETTI

Orari di apertura: 9:30 - 20:00

Costo di ingresso al Museo: 2,00€

Info: museopietrarsa@fondazionefs.it | 081472003