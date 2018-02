Il Museo Navigante approda a Napoli: arriva la goletta Oloferne

Il 24 e 25 febbraio fa tappa a Napoli il Museo Navigante, iniziativa di promozione di Musei del mare e della marineria partita il 9 gennaio da Cesenatico sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La goletta Oloferne, ammiraglia della rete dei musei del mare ormeggerà presso la Lega Navale Italiana alla Darsena Acton - nei pressi Giardini Molosiglio - dove, in collaborazione con la Marina Militare, la Lega Navale e il Museo del Mare di Bagnoli, saranno allestite mostre fotografiche e di cimeli della storia marinara.

La Marina Militare, che nei suoi sette musei e luoghi storici, conserva gran parte del patrimonio marittimo e navale del nostro Paese è presente nelle tappe del viaggio del Museo Navigante (1800 miglia e 25 tappe in Italia) con iniziative per il centenario della Grande Guerra. A bordo della goletta Oloferne, viaggiano infatti rari documenti sulla cronistoria della guerra marittima durante il Primo conflitto mondiale: dieci fascicoli dell’Ufficio storico della Marina Militare nei quali sono documentate tutte le operazioni navali in Adriatico, nei Balcani, sulla preparazione e l’organizzazione dei M.A.S. In occasione della tappa di Napoli la Marina Militare allestirà una mostra relativa al Servizio Fari Nazionale. Verrà presentato un percorso tematico che rappresenta l’evoluzione tecnologica delle sorgenti luminose impiegate nei fari e nei segnalamenti marittimi, partendo dalle origini del servizio fino al programma di ammodernamento in fase di implementazione.

La goletta Oloferne sarà visitabile dal pubblico nei giorni 24 e 25 febbraio dalla 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Nella giornata di domenica 25 febbraio inoltre ci sarà l'apertura straordinaria del Museo del mare di Bagnoli dove alle 18 si terrà lo spettacolo di canti di mare del gruppo musicale Il pane e le rose.

Il Museo Navigante è una iniziativa promossa dal Galata Mu.MA di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico, AMMM Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, Associazione La Nave di Carta della Spezia per la valorizzazione dei Musei del mare e della marineria d’Italia.

Il Museo Navigante - Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, adesione della Marina Militare e della Guardia Costiera - ha riunito 72 musei italiani, sia pubblici sia privati che si sono messi in viaggio per promuovere la cultura del mare. La goletta Oloferne dopo aver percorso 1800 miglia con 25 tappe in Italia arriverà a Sète in Francia, al festival del mare Escale à Sete, in rappresentanza dei musei marittimi italiani. Nel viaggio del Museo Navigante, iniziato a gennaio in concomitanza con l’apertura dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale, si alternano a bordo equipaggi degli Istituti nautici.

Il Museo Navigante è on line sul sito www.museonavigante.it su Fb, su Twitter, su Instagram e sul canale youtube Museo Navigante