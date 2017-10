Al museo MADRE tre giorni di attività, laboratori e visite didattiche gratuite

Tre giorni di attività, laboratori e visite didattiche gratuite al Museo MADRE di Napoli (via Settembrini, 79): da sabato 28 a lunedì 30 ottobre i Servizi educativi propongono ai visitatori un ampio programma per scoprire il museo, le sue collezioni e le mostre appena inaugurate, che si concluderà con un appuntamento speciale per il week end di Halloween.

Nell’ambito di Visit_MADRE, format che prevede visite didattiche gratuite per adulti e bambini, ben cinque gli appuntamenti previsti:

Sabato 28 ottobre, alle ore 12.00: Focus_(@mined_oud): visita alla mostra di Darren Bader, prima personale in un’istituzione pubblica italiana dell’artista americano, con la co-curatrice Silvia Salvati;

Sabato 28 ottobre, alle ore 17.00: Focus_Site-specific: opere, movimenti e contenuti delle culture del contemporaneo, in un itinerario attraverso le architetture di Palazzo Donnaregina e gli interventi site-specific di alcuni degli artisti delle collezioni del museo;

Domenica 29 e lunedì 30 ottobre, alle ore 11.00: Focus_Per_formare una collezione & _(@mined_oud): percorso tra le installazioni e gli interventi di Darren Bader che dialogano con la collezione in progress, nuovo capitolo del progetto iniziato nel 2013 e dedicato dal MADRE alla formazione progressiva della collezione permanente: una “mostra nella mostra” che mette in discussione gli statuti dell’identità museale contemporanea;

Lunedì 30 ottobre, alle ore 17.00: Halloween@Madre4Kids Il Gioco dell’Arte Contemporanea in maschera: una speciale visita-gioco per adulti e bambini dai 6 ai 12 anni a tema Halloween per scoprire la collezione site-specific del museo in un percorso “spaventosamente” divertente;

Prenotazione consigliata al numero 081.19737254

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

Sabato e domenica ingresso a pagamento

Lunedì ingresso gratuito



Domenica 29 ottobre si rinnova l’appuntamento con Famiglie al MADRE: alle ore 16.00 torna la visita-laboratorio gratuita, dedicata questa volta alla Creatività esotica. Adulti e bambini (età consigliata: 4 - 10 anni) sperimenteranno insieme il rapporto opera/materia/colore e immagineranno nuove possibili narrazioni dell’opera d’arte, a partire da una visita al Museo Apparentemente Tropical, opera in collezione dell’artista venezuelana Sol Calero (Caracas, 1982). Dal percorso di visita ogni famiglia trarrà ispirazione per realizzare la propria “opera d’arte”, tra ritmi latinoamericani, colori vivaci e sfumature esotiche.

Prenotazione obbligatoria al numero 081.19737254

Partecipazione gratuita

Ingresso al museo gratuito