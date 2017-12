Al MADRE tre giorni di visite guidate gratuite ai percorsi espositivi in mostra

Da sabato 2 a lunedì 4 dicembre ben sei occasioni per visitare il museo MADRE e le mostre attualmente in corso: i Servizi educativi propongono al pubblico due visite guidate al giorno, tutte gratuite, per scoprire i percorsi espositivi Pompei@Madre. Materia Archeologica, Pompei@Madre. Materia Archeologica: Le Collezioni, Per_formare una collezione e (mined_oud).

Ecco il calendario in dettaglio:

Sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 dicembre

Ore 11.00

Visit_Pompei@Madre

Materia Archeologica & Materia Archeologica: Le Collezioni

Un viaggio alla scoperta della "materia archeologica" pompeiana, catalizzatore fra spazi, tempi e culture differenti, attraverso le arti di ogni tempo, la letteratura, la storiografia, la botanica, la zoologia, la chimica, la fisica e le nuove tecnologie e in dialogo con le opere della collezione site-specific del museo.

Sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 dicembre

Ore 17.00

Visit_Per_formare una collezione & Focus_(@mined_oud)

Opere, processi e contenuti delle culture del contemporaneo, in un itinerario attraverso il progetto in progress “Per_formare una collezione” e i cortocircuiti logici e i giochi linguistici di Darren Bader, che in un'ironica “mostra nella mostra” mette in discussione gli statuti dell'identità museale contemporanea.

Prenotazione consigliata al numero 081.19737254

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

Sabato e domenica ingresso a pagamento

Lunedì ingresso gratuito