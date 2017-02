Aspettando San Valentino e San Faustino: visita e aperitivo al Museo Madre

Un'occasione per celebrare in anticipo la festa di San Valentino e la successiva giornata di San Faustino, contro-festa dei single, con un doppio appuntamento dedicato a ogni forma d’amore: l’amore per l'arte, l’amore di coppia, l’amore per la propria splendida vita da single...

DUE CUORI_UN'OPERA D'ARTE

visita tematica

18.00-19.00

una visita tematica per scoprire le mostre e le collezioni del museo perdendosi tra letture e racconti, tra coppie nell'arte e nella vita, tra rappresentazioni e narrazioni dell'amore.

SINGLE AD ARTE

aperitivo con dj-set a cura di Tony Ponticiello- mr.Time-FreakTony

19.00-21.30

ma la passione non esiste solo in coppia: per chi sa già con chi passerà San Valentino, e anche per chi non ha ancora le idee chiare, il MADRE propone di pre-celebrare "ad arte" la festa di San Faustino, con un aperitivo accompagnato da melodie revival anni '60-'70 su selezione di Tony mr.Time Ponticiello nel B'shop Café e area lounge del museo. Un'occasione per bere un bicchiere con gli amici e, perchè no, per incontrare il single con cui magari trascorrere insieme... il giorno di San Valentino.

Ingresso libero

Partecipazione gratuita

Prenotazione alla visita obbligatoria

(T. +39 081 19 31 30 16)