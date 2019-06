Venerdì al museo Madre di Napoli l'Irony Party con Lunare Project with Radio Yacht per l’opening della mostra video-filmica di Liam Gillick

Venerdì 21 giugno, dalle 19.00 alle 22.00, al Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, si terrà l’opening della mostra In piedi in cima a un edificio: Film 2008-2019 / Standing on Top of a Building: Films 2008-2019, la prima retrospettiva dedicata esclusivamente alla produzione video-filmica di Liam Gillick, artista contemporaneo di fama internazionale. In mostra, a cura di Alberto Salvadori e Andrea Viliani, saranno presentati per la prima volta insieme i suoi più importanti video e film, in un allestimento appositamente concepito per integrare la visione delle opere nell’architettura del museo.

A partire dalle 20.30, inoltre, via all'Irony Party con Lunare Project with Radio Yacht. Uno speciale evento organizzato proprio in occasione dell’opening: dj set e video proiezioni animeranno il Cortile monumentale del museo, legandosi alla mostra attraverso rimandi e suggestioni. È stato proprio Liam Gillick a scegliere il nome del party, e sarà lui stesso a “firmare” un’originale playlist realizzata per quanti vorranno visitare il percorso espositivo e continuare poi a vivere il Madre anche dopo la chiusura delle sale.