domenicalmuseo al Madre: mostre, visite guidate e attività gratuite per adulti e bambini

In occasione della giornata mensile ad ingresso gratuito, domenica 2 febbraio, al Madre adulti e bambini potranno trascorrere la #domenicalmuseo esplorando le mostre in corso o partecipando alle attività in programma.

Dalla visita guidata Madre in mostra al laboratorio di riciclo e collage Ritagli d’arte: ecco le attività in programma per la giornata mensile ad ingresso gratuito.

ore 10.30

Madre in mostra

L’itinerario guidato, a partecipazione gratuita, partirà da La Scacchiera Impossibile, mostra personale del maestro campano dell’arte ceramica Raffaele Falcone, per proseguire visitando la grande retrospettiva I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 dedicata a Marcello Rumma, figura centrale nel dibattito culturale italiano e internazionale fra gli anni Sessanta e Settanta.

Partecipazione gratuita | Ingresso al museo gratuito

Prenotazione consigliata (clicca qui)

ore 16.30

Ritagli d’arte

laboratorio di riciclo e collage

Il Madre dedica ai piccoli artisti (età consigliata 4-10 anni) uno speciale percorso di visita che, partendo dalle opere multimediali e fotografiche in mostra o in collezione, permetterà di approfondire il concetto di “frame”, riflettendo su come le singole immagini concorrano a comporre, attraverso un montaggio analogico o digitale, l’opera finale. Dopo la visita, i partecipanti al laboratorio selezioneranno da riviste e giornali figure e dettagli con cui, sperimentando la tecnica del collage, potranno comporre la loro personalissime opera d’arte.

Prenotazione consigliata (clicca qui)