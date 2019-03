8 marzo al Madre: performance collettiva e ingresso gratuito per le donne

Per la Giornata internazionale della donna, l’8 marzo il Madre riserva l’ingresso gratuito al pubblico femminile e presenta le opere realizzate nel corso del workshop MeM – Me e Madre, tenuto dall’artista Silvia Capiluppi in collaborazione con T.A.NA. Terranova Arte Natura e ArtStudio’93, nell’ambito di Io sono Felice!, il progetto didattico ideato e prodotto dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

Alle 10.00 le partecipanti al laboratorio si collegheranno con la Cavallerizza del Castello di Vigevano e con i rappresentanti della Cooperativa sociale KORE Onlus, che si occupa, tra l’altro, di violenza sulle donne, per una riflessione condivisa e la presentazione dei rispettivi progetti.

Dalle 11.00 una performance collettiva coinvolgerà tutti i visitatori del museo: saranno esposti i lenzuoli su cui donne, ragazze, bambini, assieme a tanti uomini, adolescenti e studenti, oltre alle dirigenti della squadra femminile Amatori Napoli Rugby, hanno impresso i propri nomi mediante la pratica del ricamo, ritenuta da Capiluppi una forma di meditazione.

Tante le associazioni e i singoli visitatori che hanno risposto alla proposta del “lenzuolo sospeso”, con cui Silvia Capiluppi ha voluto estendere il progetto del workshop: ogni cooperativa ha portato “in dote” il proprio lenzuolo, iniziando a ricamarlo al Madre. L’azione è destinata a proseguire poi presso la sede di ciascuna associazione e ciascuna casa, dando vita a una tessitura sociale diffusa che si concluderà durante gli Happy Earth Days 2019.