Museo di Capodimonte, ingresso gratuito domenica 1° settembre

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, il primo settembre, appuntamento con la domenica a ingresso gratuito.

Un'occasione preziosa per visitare al primo piano, (8.30 -19.30) la collezione Farnese e la Galleria delle cose rare e preziose e Canova un restauro in mostra (in esposizione fino al 30 settembre 2019), mentre al secondo piano (9.30 -17.00) la Galleria delle arti a Napoli dal Duecento al Settecento con la Flagellazione di Caravaggio, le mostre Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019) e Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue (fino al 15 settembre 2019).

Inoltre, come ogni weekend, la Compagnia Arcoscenico accoglierà i piccoli ospiti con attività di animazione a cura dell’Associazione MusiCapodimonte e il M° Rosario Ruggiero allieterà il pubblico con la sua musica.

E dopo la visita ai capolavori d’arte, il Real Bosco di Capodimonte vi aspetta per una passeggiata nel Giardino storico tra alberi secolari, specie rare esotiche e il Belvedere con una delle più belle vedute sul Golfo di Napoli.