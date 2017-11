Weekend a Capodimonte: concerti, laboratori di disegno e la magia di Harry Potter

Un ricco weekend di appuntamenti nel Museo e Real Bosco di Capodimonte in programma per sabato 25 e domenica 26 novembre tra concerti, laboratori e fantastiche attività nel bosco.

Il laboratorio di disegno Quando gli occhi e le mani parlano a cura di Caroline Peyron che insegna a guardare l’arte disegnando, Pizzicando il Settecento, il secondo concerto della rassegna Concerti alla Reggia inserita nel calendario di eventi “Capodimonte dopo Vermeer”, La Musica Svelata del M° Rosario Ruggiero in collaborazione con MusiCapodimonte, e la magia del fantastico mondo di Harry Potter con l’associazione culturale I Tiri Vispi.

Ecco il programma nel dettaglio:

Sabato 25 novembre, ore 11.30 e ore 16.30

Laboratorio di disegno di Caroline Peyron Quando gli occhi e le mani parlano

Sabato 25 novembre al Museo e Real Bosco di Capodimonte il secondo appuntamento del 2017 del laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno, come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Il laboratorio di disegno Quando gli occhi e le mani parlano promosso da Amici di Capodimonte onlus anche quest’anno si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, e mette insieme attorno all’opera d’arte adulti, adolescenti e bambini, persone che sanno disegnare con altre che non hanno mai preso una matita in mano. La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al museo. Non è necessaria la prenotazione. Per contatti scrivere a: info@amicidicapodimonte.org.



Sabato 25 novembre (Sala della Culla, ore 17.30)

Concerti alla Reggia - Pizzicando il Settecento

Secondo concerto della rassegna Concerti alla Reggia, inserita nel calendario di eventi “Capodimonte dopo Vermeer” finanziata con fondi POC della Regione Campania. In programma Pizzicando il Settecento: concerti per mandolini e archi con musiche di Pergolesi, Vivaldi e Paisiello interpretate dall'Emsemble strumentale Settecento napoletano con Riccardo Zamuner (I violino), Massimiliano Giordano Orsini (II violino), Alfonso Avitabile (viola), Raffaele Sorrentino (violoncello) e Federico Maddaluno (mandolino). La partecipazione ai concerti è compresa nel biglietto di ingresso al museo.Prossimo appuntamento giovedì 21 dicembre 2017 ore 17.30 (Sala della Culla, ore 17.30) con il concerto di Natale In Nativitate Domino interpretato dall'Ensemble Vocale Giovanni Paisiello con musiche di Mozart, Pergolesi, Paisiello.



Domenica 26 novembre, ore 10.30-12.00 (Salone della Culla, primo piano)

La Musica Svelata

Una nuova iniziativa a cura dell’Associazione MusiCapodimonte accompagnerà i visitatori del museo nella suggestiva cornice del Salone della Culla. Il 26 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 il M° Rosario Ruggiero, già protagonista dei Giovedì musicali a Capodimonte, guiderà il pubblico all’ascolto della musica e alla comprensione del suo linguaggio con una maggiore consapevolezza. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, inclusi nel biglietto del museo (8 euro intero, 4 euro ridotto). Info@musicapodimonte.it e 339 1367598



Domenica 26 novembre, ore 10.30, attività nel Real Bosco

La magia del fantastico mondo di Harry Potter con l’associazione culturale I Tiri Vispi



Il fantastico mondo di Harry Potter, giochi a tema in cui mettersi alla prova, un convegno sulla “babbanologia”, gare in cui i prigionieri dovranno affrontare i Dissennatori del carcere di Azkaban, premi e tanto altro, tutto all’insegna della magia, per una giornata in cui conoscere nuovi amici.

Un’avventurosa caccia al tesoro ricostruisce le avventure degli amatissimi libri della scrittrice inglese JK Rowling, dallo Smistamento che vi permetterà di scoprire a quale Casata appartenete e l’incredibile gioco in cui, con il giusto incantesimo, dovrete scacciare i mollicci che si presenteranno. L’appuntamento è alle 10.30, a Porta Piccola, ingresso del Real Bosco di Capodimonte. Per info e contatti: itirivispi@gmail.com.