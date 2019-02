Weekend a Capodimonte: Laboratori e visite guidate per bambini

Il weekend a Capodimonte sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 con gli imperdibili appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie: il laboratorio di disegno di Caroline Peyron, il progetto Scopri il tuo museo. Alla scoperta dei capolavori di Capodimonte e le performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta a cura dell’Associazione MusiCapodimonte.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Sabato 23 febbraio 2019 (dalle 11.30 alle 13.30 / dalle 16.30 alle 18.30)

Laboratorio di disegno di Caroline Peyron. L’astrazione delle opere nel Museo di Capodimonte

Doppio appuntamento con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno, come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Il laboratorio di disegno promosso da Amici di Capodimonte onlus, che quest’anno è dedicato al tema dell’astrazione, si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, e mette insieme attorno all’opera d’arte adulti, adolescenti e bambini, persone che sanno disegnare con altre che non hanno mai preso una matita in mano. La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al museo. Non è necessaria la prenotazione. Per contatti scrivere a: info@amicidicapodimonte.org

Domenica 24 febbraio 2019 alle ore 10.45

Scopri il tuo museo. Alla scoperta dei capolavori di Capodimonte

I bambini, tra i 7 e gli 11 anni, e le loro famiglie, potranno divertirsi imparando con Scopri il tuo museo, un progetto del MiBAC a cura di Paola Aveta e Vincenzo Mirabito dei Servizi Educativi del Museo di Capodimonte. La musica con il suo linguaggio universale sarà tra i protagonisti dell’iniziativa, grazie al M° Rosario Ruggiero (MusiCapodimonte) che nel Salone delle Feste illustrerà il pianoforte ai più piccoli. Ai partecipanti un piccolo gadget realizzato grazie al sostegno degli Amici di Capodimonte. Visita inclusa nel biglietto di ingresso al Museo. Prenotazione obbligatoria alla mail: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it specificare il numero di bambini, la loro età e il numero di adulti accompagnatori ed attendere mail di conferma.

Per info: Ufficio Accoglienza e valorizzazione

tel. 081 7499130 (10.00-13.00 | 15.00-17.00) tranne il mercoledì.

email: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it



Dal 22 al 24 febbraio 2019

Napoli City Half Marathon

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è partner della Napoli City Half Marathon organizzata da Napoli Running che partirà il 24 febbraio alle ore 9.00 da Viale Kennedy (zona Fuorigrotta, Napoli). Un grande evento che tra runners, accompagnatori, curiosi, porterà nell’area della Mostra d’Oltremare oltre ventimila persone nei giorni dal 22 al 24 febbraio 2019.

Per tutte le informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com.