Capodimonte, weekend tutto dedicato a bambini e famiglie

Sabato 20 e domenica 21 gennaio 2018 il weekend a Capodimonte è tutto dedicato ai bambini e alle famiglie, con la visita per bambini “Scopri il tuo Museo”, l’animazione teatralizzata nelle sale con la Dama di Corte, Pulcinella Re e Biancafarfalla, con il Bosco delle Meraviglie, attività laboratoriale sui temi dell’architettura per bambini.

Sabato 20 gennaio 2018 alle ore 10.30 si rinnova l’appuntamento con “Scopri il tuo museo”, il percorso di visita ai capolavori della collezione permanente proposto dai Servizi Educativi del Museo che guideranno i piccoli visitatori, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, alla scoperta delle opere d’arte, del meraviglioso e del sorprendente.

La musica con il suo linguaggio universale sarà tra i protagonisti dell’iniziativa, grazie alla partecipazione del M° Rosario Ruggiero, che nel Salone Camuccini illustrerà il funzionamento del pianoforte, in collaborazione con l’associazione MusiCapodimonte.

Alla fine della visita tutti i partecipanti riceveranno un piccolo gadget, realizzato grazie al sostegno degli Amici di Capodimonte onlus. “Scopri il tuo museo” è un progetto del MiBACT, ideato dal Centro per i servizi educativi del museo e del territorio (Sed), che vuole ampliare l’offerta didattica e che ha coinvolto fino ad ora una rete di 40 musei di tutta Italia. L’iniziativa è stata presentata anche sul mensile per ragazzi “Focus Junior” del gruppo Mondadori Scienza, al quale è stata affidata la grafica e l’editing del format.

La visita guidata è inclusa nel biglietto di accesso al Museo ed è a cura di Paola Aveta e Vincenzo Mirabito.

Prenotazione obbligatoria alla mail mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it: specificare il numero di bambini, la loro età e il numero di adulti accompagnatori ed attendere mail di conferma. Per info: Ufficio Accoglienza e valorizzazione tel. 081 7499130 (10.00-13.00 | 15.00-17.00) tranne il mercoledì.

Inoltre, sia sabato 20 che domenica 21 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 15.00 la compagnia teatrale Arcoscenico accoglierà i piccoli ospiti del Museo con i suoi personaggi: la Dama di Corte, Pulcinella Re e Biancafarfalla.

Domenica 21 ci sarà il primo appuntamento con l’attività laboratoriale fondata su temi legati all’architettura, rivolta a bambini a partire dai 5 anni di età, promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall’associazione Amici di Capodimonte onlus. Il Bosco delle Meraviglie è un’iniziativa MeLe Progetto, a cura di Archipicchia! Architettura per Bambini, e si svolgerà nello spazio del museo dedicato alla collezione dei manifesti pubblicitari dei Magazzini Mele.

Il Bosco delle Meraviglie, alla sua terza edizione, è articolato in 6 incontri, una domenica al mese a partire dal 21 gennaio fino al 17 giugno 2018 (dalle ore 11.00 alle 12.30), ed è realizzato grazie al contributo della Fondazione Emiddio Mele, che ne sostiene interamente i costi, per assicurare la partecipazione gratuita a tutti i bambini e aumentare così l’offerta culturale del museo loro dedicata.

Quest’anno, insieme ai piccoli partecipanti, si indagherà il tema del patrimonio verde pubblico sollecitando in maniera pratica e giocosa uno sguardo consapevole su concetti quali ambiente, sostenibilità, ecologia.