Weekend a Capodimonte con visite guidate, musica e discipline orientali

Ricco weekend di appuntamenti nel Museo e Real Bosco di Capodimonte in programma per sabato 11 e domenica 12 novembre 2017: visite guidate, musica e discipline orientali.

Eccole nel dettagllio:



Sabato 11 novembre, ore 10.30

visita guidata - Scopri il tuo Museo. Alla scoperta dei capolavori di Capodimonte



Prosegue l’iniziativa Scopri il tuo museo a cura dei Servizi Educativi del Museo: i piccoli visitatori, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, saranno condotti alla scoperta delle opere d’arte, del meraviglioso e del sorprendente. La musica con il suo linguaggio universale sarà tra i protagonisti dell’iniziativa, grazie alla partecipazione di Francesca Dal Lago e del M° Rosario Ruggiero, che nel Salone Camuccini illustrerà il pianoforte ai più piccoli, in collaborazione con l’Associazione MusiCapodimonte. Scopri il tuo museo è un progetto del MiBACT, ideato dal Centro per i servizi educativi del museo e del territorio (Sed), che vuole ampliare l’offerta didattica e che ha coinvolto fino ad ora una rete di 40 musei di tutta Italia. La visita guidata è inclusa nel biglietto di accesso al Museo ed è a cura di Paola Aveta e Vincenzo Mirabito.

Prenotazione obbligatoria alla mail mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it ed attendere mail di conferma. Per informazioni 081 7499130 (10.00-13.00 | 15.00-17.00)



Domenica, 12 novembre, ore 10.00 e 11.30

visita guidata - Il primo e l’ultimo: il Cretto di Alberto Burri e Split! di John Armleder



Visita guidata a cura di Francesca Santamaria, storica dell’arte dei Servizi Educativi del Museo, alla sezione di arte contemporanea di Capodimonte e, in particolare, alla prima e all'ultima opera inaugurate nel corso degli anni: il Grande Cretto Nero di Alberto Burri nel 1978 e Split! dell'artista svizzero John Armleder inaugurata lo scorso 13 ottobre 2017.

Split! è un dipinto murale site-specific di dimensioni ambientali, che rispecchia la struttura a comparti del Grande Cretto Nero di Burri di colore puro, avvalorandone e al contempo sovvertendone gli assunti estetici, intellettuali e storici, al tempo stesso l’opera presenta una palette multicolore ispirata a colori ricorrenti nelle collezioni di biscuit e porcellane esposte nelle sale dell’appartamento storico.

Visita gratuita compresa nel biglietto di ingresso del Museo, previa prenotazione obbligatoria al numero 081.440438 (da lun. a ven. ore 10.00-14.00); e-mail info@progettomuseo.com e attendere la risposta con conferma di disponibilità. Sabato: ufficio accoglienza Museo tel. 081.7499130 (10.00-13.00 | 15.00-17.00).



Domenica 12 novembre, ore 10.00 (Belvedere)

Incontri con la Natura - Tai Chi Chuan



Incontro teorico e pratico del Tai Chi Chuan con esibizioni e lezioni gratuite per principianti nell'ambito del ciclo “Incontri con la Natura” a cura dell'associazione Gentegreen. Il Tai Tai Chi Chuan (Arte della suprema polarità) è una disciplina orientale che sviluppa una nuova consapevolezza energetica nel movimento del corpo e viene utilizzata come tecnica di medicina preventiva. E' un'arte marziale, una meditazione dinamica ma anche una tecnica per il mantenimento e il recupero della salute. L'incontro è curato dal Centro Tana di Napoli. Info e prenotazioni: Cristiana Liguori, tel. 349 2343967 oppure Carmine Maturo mail carmine@carminematuro.



Domenica 12 novembre, ore 10.30-12.00 (Salone della Culla, primo piano)

La Musica Svelata



Il M° Rosario Ruggiero dell'associazione MusiCapodimonte guiderà il pubblico all’ascolto della musica e alla comprensione del suo linguaggio con una maggiore consapevolezza.

Attiivtà inclusa nel biglietto del museo. Per informazioni associazione MusiCapodimonte

Info@musicapodimonte.it, Cell. 339 1367598.