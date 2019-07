Speciale luglio al Museo di Capodimonte: tre domeniche a ingresso gratuito

Il mese di Luglio 2019 al Museo e Real Bosco di Capodimonte ha ben tre domeniche ad ingresso gratuito.

Dopo la scorsa (7 luglio) si prosegue con gli ingressi gratuiti anche domenica 14 e 21 luglio.

Nell’autonomia ministeriale concessa a ciascun museo di calibrare la gratuità secondo le proprie esigenze, la Direzione di Capodimonte ha scelto di concentrare nel mese di Luglio ben tre occasioni per visitare le collezioni e le mostre in corso per venire incontro a quelle famiglie che non sono ancora partite per le vacanze.

Da segnalare inoltre che domenica 14 luglio, ultimo giorno in cui sarà possibile visitare "Caravaggio. Napoli", la mostra sarà accessibile al prezzo ridotto di 8 €(solo per i biglietti acquistati nelle biglietterie)