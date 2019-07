Al Museo di Capodimonte aperture serali speciali a 1 euro

Una settimana da non perdere al Museo e Real Bosco di Capodimonte, con tanti sconti e offerte speciali per visitare le collezioni del Museo e la mostra "Caravaggio. Napoli", nei suoi ultimi giorni di esposizione (resterà in allestimento fino a domenica 14 luglio)

Le offerte di questa settimana partono mercoledì 10 luglio, quando sarà possibile acquistare il biglietto della mostra "Caravaggio. Napoli" al prezzo speciale di 8 euro (solo per i biglietti acquistati presso la biglietteria).

Da giovedì 11 fino al 14 luglio, poi, quattro giorni di apertura serale dalle 19.30 fino alle 22.30 (con chiusura biglietteria alle 21.30) con ingresso a 1 euro al museo ed ingresso ridotto alla mostra Caravaggio. Napoli (8€ solo per i biglietti acquistati presso la biglietteria)

Infine, domenica 14 luglio, in occasione delle giornate dei musei gratuiti, sarà possibile visitare gratuitamente il museo e ad un prezzo ridotto (8€) la mostra Caravaggio. Napoli (solo per i biglietti acquistati nelle biglietterie)