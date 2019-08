Museo di Capodimonte, anche ad agosto aperture serali speciali a 1 euro

Anche durante il mese di agosto, il Museo di Capodimonte propone ben tre aperture speciali di sera.

Gli appuntamento sono il 10, il 17 e il 24 agosto fino alle ore 22.30 (la biglietteria chiude alle 21.30) con biglietto a 1 euro a partire dalle 19.30

Si tratta di un’occasione da non perdere per visitare la splendida collezione Farnese e la Galleria delle cose rare e Canova un restauro in mostra (in esposizione fino al 30 settembre 2019), oltre alle mostre Depositi di Capodimonte Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019) e Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue (fino al 15 settembre 2019).