Museo di Capodimonte, speciale apertura serale a 1 euro

Anche durante il periodo delle festività Natalizie, il Museo di Capodimonte apre le proprie porte di sera a un prezzo speciale.

Venerdì 27 dicembre, infatti, apertura serale straordinaria con ingresso a 1 euro a tutto il Museo, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (chiusura bigliettera alle ore 21.30).

Oltre alle straordinarie collezioni del Museo, sono quattro le mostre in corso da poter visitare: Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 21 giugno 2020) un viaggio musicale nella Napoli del Settecento nelle 19 sale dell'Appartamento Reale, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 10 maggio 2020) un'esposizione completa sui 40 anni di carriera del grande architetto spagnolo, dalle maquette architettoniche ai disegni, dalle sculture alle opere in ceramica, Canova. Un restauro in mostra (fino al 12 gennaio 2020) e Whisper only to you dell'artista coreana Yeesookyung (fino al 13 gennaio 2020), porcellana di oggi a confronto con quelle della Manifattura storica fondata da Carlo di Borbone nel 1743.

Clicca qui per gli orari del Museo e Real Bosco di Capodimonte durante tutte le festività natalizie