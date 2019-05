Weekend a Capodimonte tra mostre ed eventi

Un weekend da non perdere quello di sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 al Museo e Real Bosco di Capodimonte ricco di mostre ed eventi.

Quattro le mostre in programma:

Caravaggio Napoli

Canova un restauro in mostra

Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue

Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere

Inoltre ci saranno le visite guidate alla mostra Caravaggio Napoli, la visita guidata gratuita Alla Scoperta della Felicità (nell’ambito di Maggio dei monumenti) la camminata con cuffie nel bosco Walkzone e le performance musicali e teatrali a cura dell’Associazione MusiCapodimonte.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio

Caravaggio Napoli, fino al 14 luglio 2019

Sala Causa (piano terra) aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. La biglietteria chiude alle 18.30

Promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Pio Monte della Misericordia, con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, la mostra Caravaggio Napoli, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, la mostra approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio e l’eredità lasciata nella città partenopea. Con un rigoroso approccio scientifico, mette a confronto 6 opere dell’artista, provenienti da istituzioni italiane e internazionali, e 22 quadri di artisti, che ne registrano immediatamente la novità venendone travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro.

Prenotazioni e acquisti online

www.coopculture.it dall’Italia: 848 800 288 dall’estero e da cellulare: + 39 06 399 67 050

Orari

Museo e Real Bosco di Capodimonte: aperto tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30

Pio Monte della Misericordia: lunedì – sabato, dalle 9.00 alle 18.00 domenica, dalle 9.00 alle 14.30

Biglietti

intero 15 euro (mostra + museo) ridotto 14 euro (mostra + museo)

intero 14 euro (solo mostra) ridotto 11 euro (solo mostra). Il biglietto della mostra dà diritto ad un ingresso ridotto al Pio Monte della Misericordia e viceversa.



Visite guidate a cura dei servizi educativi del Museo di Capodimonte

Caravaggio in un’ora, sabato 25 maggio 2019 alle ore 10.00

Itinerario caravaggesco, sabato 25 maggio, ore 9.30

Dal Pio Monte della Misericordia al Museo e Real Bosco di Capodimonte

I tappa. Appuntamento a via dei Tribunali, 253 con il biglietto d’ingresso già fatto.

II tappa ore 11.30 visita alla Mostra Caravaggio Napoli.

Il Museo di Capodimonte si raggiungerà con mezzi propri o utilizzando la navetta.

Nel di –segno di Caravaggio Sabato 25 maggio, ore 16.00 Laboratorio con famiglie

I Servizi Educativi del Museo di Capodimonte accompagneranno i piccoli visitatori e le loro famiglie alla scoperta della mostra Caravaggio Napoli, nella Sala Causa del Museo.

Dopo la visita alla mostra, il percorso di visita si sposterà nel Museo passando dalle ombre caravaggesche a quelle del grande Cretto Nero di Alberto Burri che farà da sfondo all’attività di laboratorio.

Nella suggestiva atmosfera creata dalla luce riflessa dall’opera di Burri i giovani visitatori leggeranno alcune tavole del fumetto dedicato a Caravaggio dal maestro Milo Manara per poi diventare essi stessi protagonisti ed artisti e realizzare una propria vignetta approfondendo così la vita e l’opera del Caravaggio in maniera creativa e divertendosi.

Durata: h 1.30

Per chi: adulti/famiglie con bambini

I visitatori possono partecipare alle visite guidate con il biglietto già acquistato precedentemente on-line.

Prenotazione obbligatoria.

Per acquistare il biglietto visita la pagina

Info e prenotazioni: tel. 081 7499130 e mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it (attendere risposta per conferma disponibilità).

Visite guidate a pagamento a cura di Coopculture

Accanto alla didattica gratuita, in tutti gli altri giorni, la mostra prevede una didattica a pagamento a cura della società Coopculture per singoli, gruppi e scuole (max 25 partecipanti).

Prenotazioni all’ 848 800 288 o +39 06 399 67 050 (dai cellulari e dall’estero)

Domenica 26 maggio, ore 11.00 (Appartamento Reale): visita Alla scoperta della Felicità, nell’ambito del Maggio dei Monumenti

Approfondimento storico artistico tra le sale dell’Appartamento Reale (primo piano) a cura di Marco Liberato dei Servizi educativi del Museo, inserito nella rassegna “Maggio dei Monumenti” del Comune di Napoli, sul tema dei diversi approcci alla felicità nei vari ceti sociali dell’epoca soffermando l’attenzione dei visitatori su alcuni dipinti del Museo.

A seguire la performance pianistica Felicità. Sonata. La Forma del Maestro Ruggiero dell’Associazione MusiCapodimonte con musiche di Scarlatti, Kuhlau, Haydn e Mozart. Visita gratuita di 40 minuti e performance pianistica di 45 minuti comprese nel biglietto di ingresso al Museo.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it

Per info tel. 081 7499130

Walkzone – passeggiata cuffie nel Bosco

Domenica, 26 maggio 09.30 – 11.30

WalkZone con il patrocinio morale del Real Bosco di Capodimonte, organizza una straordinaria camminata sportiva arricchita da esercizi di fitness dinamico, in uno dei parchi più belli d’Italia.

Tutti in cuffia con voce del Coach alla guida del gruppo e musica carica di ritmo ed energia, per camminare in WalkZone Mode tra la natura dei bellissimi viali dello spianato che circonda la Reggia, gli splendidi giardini (paesaggistico, anglo-cinese, paesaggistico pastorale) e gli edifici monumentali come l’antica Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, la chiesa di San Gennaro, la Capraia, la Fagianeria.

Un’esperienza unica nel suo genere fatta di sport, natura, storia, energia e tantissimi sorrisi!

Programma:

· ore 9:30 appuntamento per la consegna delle cuffie, presso Porta di Miano

· Ore 10:00 warm up e partenza per camminata in Walkzone® Mode

· Arrivo previsto al punto di partenza ore 11,00 (circa) per la riconsegna cuffie

· Percorso previsto circa 5/6 km

· Durata allenamento circa 1/1,20 h

Per informazioni sull’evento visita la pagina FB dedicata all'evento (clicca qui)

MusiCapodimonte

Sabato 25 maggio e domenica 26 maggio dalle ore 10.30 fino alle 12.30, il M° Rosario Ruggiero accoglierà i visitatori nel Salone delle Feste, svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni. Le sale del museo saranno animate dalla performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.