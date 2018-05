Weekend a Capodimonte: visite guidate, Caccia al Real Bosco, musica, performance e laboratori

Tutto da vivire il weekend al Museo e Real Bosco di Capodimonte Capodimonte con l'InstameetCarta Bianca con il direttore Sylvain Bellenger, visite guidate per tutti, Caccia al Real Bosco, musica nei cortili, performance teatrali, laboratori di educazione stradale e concerto pianistico per le mamme

Ecco tutti gli appuntamenti in dettaglio:



Sabato 12 maggio 2018, ore 10.30

#InstameetCartaBianca con il direttore Sylvain Bellenger

Sabato 12 maggio alle 10:30 una speciale visita in chiave social alla mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire a cura di Sylvain Bellenger e Andrea Viliani (fino al 17 giugno 2018) in collaborazione con l'associazione Igers Napoli. A condurre #InstameetCartaBianca ci sarà una guida d’eccezione, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. I posti sono sono limitati (max 30 persone) e gli associati ad @igersitalia avranno diritto di precedenza in fase di prenotazione.

Attraverso gli scatti degli Igers e la condivisione su Instagram delle foto più belle sarà possibile scoprire la scelta individuale sull'allestimento della propria sala-mostra da parte dei dieci curatori che hanno accettato la sfida di scegliere un massimo di 10 opere tra le 47mila presenti a Capodimonte: Laura Bossi Régnier, Giuliana Bruno, Gianfranco D’Amato, Marc Fumaroli, Riccardo Muti, Mariella Pandolfi, Giulio Paolini, Paolo Pejrone, Vittorio Sgarbi e Francesco Vezzoli.

Con le foto scattate durante l'Istameet sarà possibile partecipare al contest #lamiacartabianca lanciato dal Museo e Real Bosco di Capodimonte per coinvolgere il pubblico dei visitatori, stimolando la scelta e il gusto personale tra le opere della collezione di Capodimonte, e selezionare tra loro “l'undicesimo curatore”.

Questo il link per prenotarsi all'#InstameetCartaBianca: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-instameetcartabianca-45890289090.

Per maggiori informazioni sul contest #lamiacartabianca: http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/?s=contest+la+miacarta+bianca

Sabato 12 maggio 2018, ore 11.00

Capodimonte… a fuoco e fiamme: tizzoni, candele, sacrifici, incendi ed eruzioni nelle collezioni del Museo

visita guidata gratuita



Il fuoco, elemento da sempre venerato e temuto dall’uomo, è il protagonista dell’appuntamento di sabato 12 maggio (ore 11.00) nell'ambito del ciclo di visite guidate offerte gratuitamente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e destinate ad approfondire il rapporto tra arte e natura.

Imma Molino, storica dell’arte dei Servizi Educativi, accompagnerà i visitatori alla scoperta delle diverse iconografie di questo potente elemento naturale presenti nelle collezioni del Museo. Il percorso, trasversale sia per cronologia che per tipologia di opere analizzate, partendo dall’arazzo mediceo con Il sacrificio di Alessandro, giungerà fino alle scenografiche eruzioni rappresentate sui piatti del celebre Servizio dell’Oca della Real Fabbrica di Napoli e nella veduta dal Ponte della Maddalena di Pierre Jacques Volaire, per poi passare agli interni rischiarati dal lume di candela del fiammingo Matthias Stomer e concludersi con la pirotecnica esplosione di colori del Vesuvius di Andy Warhol, nella Sezione di Arte Contemporanea.

Visita gratuita fino ad esaurimento posti con obbligo di prenotazione, compresa nel biglietto di ingresso al Museo.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Accoglienza Museo di Capodimonte tel. 081.7499130 (10.00-13.00 | 15.00-18.00); mail mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it (attendere risposta per conferma disponibilità).

sabato 12 maggio, ore 15.00 e 17.00 e domenica 13 maggio, ore 10.00 e ore 12.00

Caccia al Real Bosco – visita spettacolo

Cellaio (Real Bosco di Capodimonte)

partenza: Porta di Miano



La Caccia al Real Bosco è un imperdibile ciclo di visite guidate al Real Bosco di Capodimonte con performance teatrali, organizzato da Le Nuvole e Progetto Museo con Gaetano Nocerino, messa in scena da Fabio Cocifoglia con la consulenza scientifica di Stefania Napoleone. L'evento è realizzato in collaborazione con i Servizi Educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte e la 7a sezione Squadra a Cavallo - Questura Napoli.



Con la Caccia al Real Bosco il teatro si trasferisce nel prestigioso giardino storico di Capodimonte, che nel Settecento era aperto al popolo solo due volte all’anno, mentre oggi è uno dei maggiori parchi urbani d'Italia, aperto e gratuito tutto l'anno. Il percorso prevede una passeggiata che parte da Porta Miano, passando per il Casino della Regina, attraversa la Fagianeria e l'antica Fabbrica di Porcellana, e giunge nella Chiesa di San Gennaro e nel Cellaio.

Nel Real Bosco, il re Ferdinando di Borbone svolgeva battute di caccia e cavalcate facendo bella mostra, con i suoi ospiti, degli animali custoditi in gabbie o in grotte mimetizzate fra la fitta vegetazione. Ora che molti di quegli animali sono spariti, impauriti da chi per anni ha dato loro la caccia, sarà compito dei ragazzi farli tornare e assicurarsi che possano vivere in una ricostituita armonia con gli uomini.

La Caccia al Real Bosco vuole far riscoprire la bellezza e la ricchezza di un luogo magico, un viaggio all'insegna della semplicità, dell’importanza dell’amicizia nel rispetto della natura e dell’identità di ognuno, uomo o animale, per aprire nuove strade di conoscenza e responsabilità civile per e con le nuove generazioni.

Per informazioni e prenotazioni:

Le Nuvole 081 2395653 e info@lenuvole.com

prezzi: 8,00 euro a persona (dai 6 anni) con preacquisto obbligatorio su www.etes.it

consigli: abiti e scarpe comode

Sabato 12 Maggio, dalle ore 19.00

Aperitivo a Capodimonte a cura di DROP

Cortili del Museo



Un nuovo modo di vivere il Museo, un piacevole intervallo da trascorrere nei Giardini Monumentali ascoltando musica a contatto con l’arte e la natura. Gli intonaci rossi delle pareti e il grigio piperno di archi e finestre del cortile settecentesco si coloreranno con luci variopinte e proiezioni grazie all’installazione video architetturale a cura di Likestar.tech, accompagnate dal mood sofisticato di Lunare Project, dal live di Vox Inside e, a seguire, dalla musica eclettica di DJ Cerchietto.

Ingresso 10€ in lista nominale: dropmusicjuice@gmail.com e booking@lunareproject.com.

Domenica 13 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

La Strada ci insegna

Porta di Mezzo



Giornata rivolta all'educazione stradale per bambini: animazione, giochi, regali e molto altro. I bambini, supportati da una squadra di Vigili del Fuoco, potranno partecipare a percorsi di giochi e alle simulazioni pratiche di intervento. L'eventoè organizzato dall'associazione Asso è, impegnata da anni nella divulgazione della sicurezza stradale e dei comportamenti idonei da tenere alla guida.

Domenica 13 maggio, dalle ore 10.00

Un Bosco Reale per tutti – Respirando la Natura

Museo e Real Bosco di Capodimonte



I Servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte rinnovano per il secondo anno un programma di incontri dedicato ai ragazzi disabili e alle loro famiglie: Un Bosco Reale per TUTTI. Ai laboratori nel Bosco, da quest’anno si affiancheranno anche visite guidate nel Museo. Tutti gli incontri sono organizzati in collaborazione con Coop. Soc. Tulipano, Ass. Autism AID – Famiglie in Rete.

Domenica 13 maggio, alle ore 10.00 Respirando la Natura: laboratorio di botanica e attività ludico-sportive nel Bosco per i ragazzi disabili e una visita guidata a tema nel Museo per i loro familiari.

Per ogni incontro un genitore o accompagnatore avrà diritto all’ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni scrivere a:

mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it o telefonare allo 081 7499130

Per tutto il weekend, inoltre, le sale del museo saranno animate dalle performance della Compagnia Arcoscenico e della Compagnia del Tufo, e per la festa della mamma domenica 13 maggio, ore 11.00 il M° Rosario Ruggiero terrà il concerto pianistico Omaggio alle mamme nel salone Camuccini. Tutte le attività sono a cura dell'associazione MusiCapodimonte.