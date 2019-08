Speciale agosto al MANN: tre domeniche a ingresso gratuito

Un agosto davvero speciale al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con ben tre domeniche a ingresso gratuito.

L'11, il 18 e 25 agosto, infatti, il MANN aprirà le sue porte gratuitamente a cittadini e turisti, nell'ambito dell'iniziativa ministeriale #iovadoalmuseo.

Un'occasione (anzi, tre) da non perdere per visitare le collezioni e le diverse mostre ospitate dal museo partenopeo. In particolare, segnaliamo "Mann on the Moon", un'originale e ingegnosa mostra che celebra i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna.