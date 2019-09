San Gennaro, i musei aperti gratuitamente il 19 settembre a Napoli

Nel giorno di San Gennaro, a Napoli, appuntamento con le tradizionali celebrazioni religiose al Duomo, ma anche con arte e cultura. Diversi i musei partenopei, infatti, che il 19 settembre, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, apriranno le proprie porte gratuitamente a cittadini e turisti.

I siti visitabili gratis (elenco sempre in aggiornamento):

Palazzo Reale

Museo Archeologico Nazionale

Certosa e Museo di San Martino

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento

Museo Duca di Martina

Museo Pignatelli

La giornata promozionale rientra nell’ambito del piano ministeriale #IoVadoAlMuseo, che prevede, in totale, ben 20 aperture gratuite all'anno per ogni sito. Il nuovo decreto, in vigore dal 28 febbraio 2019, stabilisce, infatti, la conservazione delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo (#domenicalmuseo), una settimana di ingressi gratuiti che cambierà ogni anno (per il 2019 è caduta dal 5 al 10 marzo), e altre otto giornate a disposizione dei singoli direttori che potranno modularle come vorranno nell’arco dell’anno, anche aumentando il numero di giorni, limitando l’ingresso senza biglietto ad alcune fasce orarie fino al raggiungimento di una misura complessiva di otto giornate