Torna la Domenica al Museo: il 2 febbraio musei gratis per tutti

Il 2 febbraio torna lo speciale appuntamento con la “Domenica al Museo”, iniziativa del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

“La cultura è per tutti ed è davvero una festa vedere così tanti cittadini e famiglie andare a visitare i musei delle proprie città. Dalla sua prima edizione del luglio 2014 più di 17 milioni di persone sono andate al museo gratuitamente con questa promozione. Un vero e proprio successo ecco perché la domenica gratuita tornerà a essere permanente tutto l’anno per tutti i musei dello Stato”, ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Anche a Napoli, porte aperte gratuitamente ai siti museali:

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento

Certosa e Museo di San Martino

Museo archeologico Nazionale di Napoli

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Palazzo Reale di Napoli

Museo Madre

Ingresso gratuito anche alle aree archeolgiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

Proprio dal 2 febbraio, inoltre, parte l'appuntamento con le prime domeniche del mese gratuite anche alla Casina Vanvitelliana, straordinario sito borbonico del Fusaro.

L'elenco completo è disponibile al sito ufficile del MIBAC