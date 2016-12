Capodanno 2017 gratis al Museo, il 1° gennaio torna la #domenicalmuseo

Un Capodanno speciale con ingresso gratuito a Musei e Parchi dello Stato grazie all'iniziativa ministeriale #domenicalmuseo.

Il 1° gennaio, quindi, saranno tanti i siti culturali in tutta Italia che apriranno le proprie porte ai visitatori gratuitamente.

Anche Napoli e provincia non faranno eccezione. Saranno visitabili senza spese, ad esempio, le aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabia e l'Antiquarium di Boscoreale, con i seguenti orari 8,30 - 17,00 (ultimo ingresso 15,30). Per Ercolano sarà consentito l'ingresso ad un massimo di 450 visitatori per volta.

In città, aperti anche Castel Sant'Elmo, Palazzo Reale, Museo di San Martino, Museo di Capodimonte, Museo di Villa Pignatelli, Parco e Tomba di Virgilio, insieme a moltissimi altri siti culturali. L'elenco completo è consultabile al sito del Ministero dei Beni Culturali: clicca qui per accedervi.