Domenica 5 febbraio musei gratis per tutti

Il 5 febbraio domenica gratuita nei musei e nei siti archeologici dello Stato.

Torna l'appuntamento con la #DomenicalMuseo, giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili gratuitamente, in applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014.

Anche Napoli non farà eccezione, tantissimi i siti culturali e archeologici aperti gratuitamente.

L'elenco completo è disponibile sul sito del Ministero dei Beni Culturali (clicca qui per visionarlo)