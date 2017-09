DomenicalMuseo: il primo ottobre musei gratis per tutti

Il primo ottobre torna l'appuntamento con la #DomenicalMuseo.

Una giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno visitabili gratuitamente, in applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Anche Napoli non farà eccezione. Tra i siti partenopei di grandissimo fascino e suggestione che apriranno le proprie porte gratuitamente ci sono Castel Sant’Elmo, il Museo di San Martino, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, il Parco di Capodimonte, il Museo del Novecento, il Museo della Ceramica Duca di Martina, il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Parco e Tomba di Virgilio.

Visite gratuite anche per tanti siti archeologici tra i quali quelli di Pompei ed Ercolano.

La lista completa dei musei aperti a Napoli e in Campania è disponibile sul sito del Ministero dei Beni Culturali (clicca qui per visionarla).