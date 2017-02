Chiese, Musei e Complessi Monumentali aperti a Napoli domenica 12 febbraio 2017

Tutte le strutture monumentali di Napoli aperte domenica 12 febbraio 2017, a cura dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli con il supporto organizzativo del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali:

Castel Nuovo - Maschio Angioino

Apertura straordinaria dalle ore 9,00 alle 14,00 (ultimo ingresso 13,30) ad ingresso gratuito, di Castel Nuovo - Maschio Angioino. Sarà possibile visitare il Cortile, la Sala dei Baroni, l'ex Sala dell'Armeria (percorso archeologico), la Sala della Loggia con affaccio sugli arsenali.

Nell'ambito del progetto "Il Graal al Maschio Angioino", (a cura delle Associazioni IVI, Timeline e Hyppocampos, d'intesa con il Comune di Napoli) sono previsti percorsi programmati ogni ora, dalle ore 9,30 alle 12,30 a prenotazione obbligatoria (info 3317451461), il costo previsto varia dai 10 ai 15 euro in base al percorso prescelto.

Inoltre nell'ambito della manifestazione "Innamòrati/Innamoràti di Napoli" - seconda edizione, a cura dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo, sono previste "visite guidate da ciceroni illustri affiancati da guide turistiche abilitate che nella mattina di domenica 12 febbraio faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti illustrando le bellezze della città".

N.B. Si precisa che il Museo Civico è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 19,00, ingresso: 6,00 euro. La biglietteria chiude alle ore 18,00.



Chiesa di San Giovanni a Carbonara

Apertura straordinaria della Chiesa di San Giovanni a Carbonara dalle ore 9,00 alle ore 13,30, in occasione della manifestazione "Innamòrati/Innamoràti di Napoli" - seconda edizione, a cura dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo.



Complesso Monumentale dell'Annunziata - Via Egiziaca a Forcella (Ingresso dall'Ospedale dell'Annunziata)

Apertura straordinaria dalle ore 9,00 alla 18,00 in occasione della manifestazione "Innamòrati/Innamoràti di Napoli" - seconda edizione, a cura dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo"



Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore - Ingresso da Vico San Domenico Maggiore n. 18

Apertura straordinaria del Complesso Monumentale di san Domenico Maggiore, dalle ore10,00 alle 19,00, in occasione della Mostra "Storie di giocattoli - dal Settecento a Barbie" - a cura di Vincenzo Capuano. Ingresso della Mostra a pagamento.



Museo aperto (a cura dell'Ufficio "Museo Aperto")

- San Pietro a Maiella - via San Pietro a Maiella 4

- San Lorenzo Maggiore - Piazza san Lorenzo

- Chiesa Santa Maria della Pace - via dei Tribunali 228

- Chiesa Santa Caterina a Formiello - P.zza E. De Nicola 49

- Basilica di Santa Chiara - via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c

- Chiesa di San Domenico Maggiore - Piazza San Domenico Maggiore 8/a

- Chiesa Sant'Angelo a Nilo - Piazzetta Nilo

- Chiesa San Giorgio Maggiore - via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi

- Chiesa di Santa Maria Coeli - largo Regina Coeli

- Chiesa dei SS. Apostoli - largo Ss. Apostoli 9

- Santa Maria del Carmine Maggiore - Piazza del Carmine 2

- Chiesa di Sant'Eligio Maggiore - Piazza Sant' Eligio 4

- Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella - Corso Umberto I - 190

- Chiesa dei Santi Cosma e Damiano - Piazza Nolana 18

- Chiesa di San Pietro ad Aram - corso Umberto I - 292

- Chiesa Sant'Agrippino a Forcella - via Forcella 86 (S. Messa ore 13,00)

- Chiesa di San Paolo Maggiore - piazza San Gaetano (via Tribunali)

N.B. Le visite sono sospese durante la celebrazione liturgica