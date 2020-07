“Le Muse destate al Parnaso”, Torre Annunziata riparte dalla cultura con 12 eventi gratuiti

Saranno teatro e musica a far ripartire la vita di tutti i giorni a Torre Annunziata. Dopo i mesi di lockdown e l'incubo del Coronavirus ancora vivo nel cuore di tutti, la città si affida alla cultura per riprendere in mano le proprie abitudini. L'occasione verrà data dalla rassegna teatrale e musicale “Le Muse destate al Parnaso”. Sarà proprio lo splendido parco oplontino a fare da cornice a 12 eventi tra luglio e agosto organizzati da Balagancik di Libero De Martino. Particolare attenzione sarà riservata a eventi e attività per i bambini, che più di tutti hanno patito l'isolamento dei mesi scorsi. L'attenzione nei loro confronti è dimostrata dal fatto che oltre la metà degli eventi sarà a loro dedicata. Tra gli eventi previsti ci saranno sia spettacoli per i più piccoli che per gli adulti, concerti, laboratori, mostre ed eventi culturali come le presentazioni di libri. Il tutto rispettando le regole di distanziamento previste per scongiurare il ritorno del virus.

«Abbiamo scelto spettacoli brillanti e leggeri per venire regalare un momento di evasione dopo la quarantena. Andiamo incontro alla voglia e al bisogno di socialità che c'è dopo il lockdown e che il teatro può offrire. La scelta è stata di offrire spettacoli fruibili a tutti ma ma realizzate da compagnie professionistiche capaci di fare un teatro allo stesso tempo leggero e di alto livello professionale e poetico» queste le parole di Libero De Martino a cui fa eco Andrea Palmieri.

«La rassegna è un modo per omaggiare gli artisti che ci hanno tenuto compagnia durante il periodo della quarantena. In un primo momento avevamo pensato ai tanti musicisti che hanno suonato dai balconi o hanno messo a disposizione le loro performance online. Poi abbiamo scelto di estendere il cartellone ad altri artisti come attori, pittori, scrittori, fumettisti che hanno dato un contributo fondamentale durante quel periodo di sofferenza. È il nostro modo di dire grazie all'arte che ha reso meno duro un momento bruttissimo per tante persone».

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma su prenotazione alla mail musedestate@gmail.com

In locandina il programma: