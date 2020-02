Musamà for Family, la terza edizione al museo di San Martino

Domenica 9 febbraio alle ore 10.30, al Museo di San Martino prende il via la 3a edizione del progetto MUSAMA’ FOR FAMILY – il Museo di San Martino a misura di famiglie. Questo primo appuntamento vedrà protagonista l'affascinante sezione Immagini e Memorie della Città, che ospiterà il laboratorio "Se le piazze potessero parlare..." a cura di Archipicchia! Architettura per Bambini.

L’attività è riservata a un numero massimo di 20 bambini dai 6 ai 10 anni che saranno accompagnati alla scoperta dei dipinti storici raffiguranti le “piazze” della nostra città.

Cos’è una Piazza? Quanto è pieno di racconti, di storia, di cultura … questo vuoto tra le architetture della città?

Sollecitati dalle singolari suggestioni delle piazze di Napoli – forme, miti, leggende – i bambini saranno invitati a realizzare il proprio personale modello urbano e architettonico di “piazza”.

L’edizione MUSAMA’ 2020, conferma l’appuntamento mensile della seconda domenica del mese, e si arricchisce di altri incontri speciali in occasione di iniziative promosse dal MIBACT. Le sezioni del Museo ospiteranno nuovi laboratori e percorsi dedicati ai piccoli visitatori, con lo scopo di avvicinare le famiglie con bambini alla fruizione interattiva e sempre più stimolante del Museo, attraverso il racconto e attività creative.

In ogni giornata i partecipanti saranno accolti e introdotti dagli assistenti del Servizio Educativo del Museo alla scoperta di un ambiente, di una sezione o di un’opera, ogni volta diversi, che diventeranno punto di partenza per una personale narrazione del museo attraverso attività creative realizzate in forma di laboratorio.

MUSAMA’ si è rivelata un’importante occasione non solo per valorizzare gli spazi del museo e il patrimonio che vi è custodito ma per renderli a misura di bambino. È stato avviato, infatti, un percorso culturale che ha coinvolto i bambini e le loro famiglie con una nuova idea di consumo critico e partecipato del museo: ottenendo anche una significativa fidelizzazione dei propri visitatori.

Il progetto, nato nel 2018 su iniziativa della Direzione del Museo di San Martino, da un’idea creativa di Viviana Hutter, autrice e illustratrice di libri per bambini, è a cura del Servizio Educativo; le attività sono realizzate dal Polo museale della Campania in collaborazione con tante realtà operanti sul territorio nel campo della didattica dell’arte, con il sostegno dell’Associazione Amici di Capodimonte.

Tutte le attività sono gratuite per i bambini; gli accompagnatori potranno partecipare in 2 con 1 biglietto.

Info:

Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

Ufficio accoglienza e Servizio educativo: 081/2294510-532-538

Ingresso: € 6,00

Orari apertura: 8.30-17.00

Prenotazione obbligatoria (accoglienza.sanmartino@beniculturali.it)

www.polomusealecampania.it



CALENDARIO ATTIVITA’ 2020

Domenica 9 Febbraio

Laboratorio di Architettura per bambini, Archipicchia

Domenica 8 Marzo

Laboratorio del colore, Il cerchio infinito

Domenica 5 Aprile

Laboratorio teatrale con Mauro Maurizio Palumbo

Domenica 10 Maggio

Laboratorio di disegno dal vero con Caroline Peyron

Domenica 14 Giugno

Laboratorio di didattica contemporanea, Associazione etant donnès

Domenica 20 Settembre

GEP Speciale Musamà

Piccoli vendemmiatori in Certosa ….

Domenica 11 Ottobre

Letture e book-mob, Tante Storie con Viviana Hutter

Domenica 8 Novembre

Laboratorio di didattica dell’arte, Associazione Articolonove

Domenica 13 Dicembre

Laboratorio di arte presepiale, Associazione Presepistica Napoletana