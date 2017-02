Mugnano, secondo incontro sulla Partecipazione Giovanile

MUGNANO – Continuano gli incontri sulla Partecipazione Giovanile, organizzati dal Comune in collaborazione con Amesci. Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 27 Febbraio alle ore 15 e 30 in aula consiliare. Interverranno il sindaco Luigi Sarnataro, il dirigente di Settore Claudio Taraschi, l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Canditone e il capo staff del primo cittadino Carlo Albanese. Durante il convegno si discuterà delle priorità di intervento e delle proposte da realizzare nel comune di Mugnano per favorire nuove forme di partecipazione giovanile.

“Mi auguro un’alta partecipazione da parte dei giovani del territorio – spiega l’assessore al ramo Valentina Canditone – considerata la validità del progetto. E’ di fondamentale importanza che l’Amministrazione promuova tutto ciò che prevede crescita, sviluppo e cambiamento per i giovani”. Al confronto sarà presente il sindaco Luigi Sarnataro: “Attraverso un dialogo strutturato con le istituzioni, i nostri ragazzi avranno la possibilità di far sentire la propria voce e di spiegare le loro esigenze e le loro speranze per il futuro. L’obiettivo è quello di trovare con loro nuovi input per l’avvio di progetti innovativi nel settore delle politiche giovanili. Per tanto invito tutti i giovani, le associazioni e le imprese della città a partecipare”.