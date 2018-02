Al via Mu.Az, la rassegna di Aspro Cuore

Prende il via la prima edizione del Mu.Az, concorso/rassegna per band emergenti e cantautori – organizzato dall'associazione Aspro Cuore. La rassegna sarà un'occasione di confronto per giovani artisti campani e darà la possibilità alla nascente etichetta musicale "Aspro Cuore Recording" di individuare nuovi talenti e lavorare a delle nuove produzioni. La rassegna si svolgerà in diversi music club della regione Campania (Bourbon Street; Napoli. Sea Legend, Pozzuoli; Fabric Hostel, Portici e altri).

La partecipazione per le band ed i cantautori è gratuita e prevede interssanti premi come: La produzione audio di un singolo; La realizzazione di materiale video; la partecipazione diretta al Meeting Del Mare edizione 2018; La creazione di un sito web; Borse di studio musicali presso l'Accademia Musicale Aspro Cuore. Tutte le informazioni, il form di iscrizione e il regolamento sul sito di MuAz.