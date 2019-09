Mozart box 2019: tra gli ospiti Gino Paoli ed Edoardo Bennato

Alla Reggia di Portici ritorna, come ogni anno, il cartellone dedicato alla musica e al teatro d'autore, nell'edizione 2019 dominata e aperta dalla presenza di un grande della musica italiana come Gino Paoli, che si esibirà con Danilo Rea per un concerto imperdibile.

Altro grande nome Edoardo Bennato che chiuderà la kermesse il giorno 27 di settembre con un grande concerto.

Tra Paoli e Bennato spiccano alcuni spettacoli che omaggiano altrettanti grandi della musica scomparsi Mia Martini (Sarah Falanga) Rino Gaetano (official tribute band) e il sentito omaggio drammaturgico e musicale a Luigi Tenco, Dalida ed altri cantautori Cuori ribelli con Elisabetta D'acunzo e Alberico Lombardi. Un cartellone ricco per tutti i gusti.