Il movimento 24 agosto - Equità Territoriale apre il primo circolo a Napoli

Il movimento 24 agosto - Equità Territoriale apre il primo circolo nella città di Napoli. Dopo la presentazione del movimento al teatro Sannazaro lo scorso primo dicembre, sabato prossimo sarà ufficializzata la costituzione del circolo cittadino. Tante le adesioni in questi giorni al movimento fondato da Pino Aprile. Il primo firmatario per la costituzione del circolo è il Dr Antonio Marsiglia insieme ad un folto gruppo di attivisti che hanno a cuore un nuovo futuro per i nostri territori.

La cerimonia di ufficializzazione vi sarà alle ore 11:00 all’interno del locale “Piano Terra” in via Bisignano, 30. Presenzierà alla cerimonia oltre al referente regionale Giuseppe Ercolino e al vicePresidente Annamaria Pisapia, il Tesoriere nazionale del movimento Emiliano Pagano ed i dirigenti Antonio Genzano e Angela Tuccillo.