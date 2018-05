Torna il Motor Experience: test drive, stuntman ed automobili d'epoca

Dall’11 al 13 maggio alla Mostra d’Oltremare, seconda edizione del Salone dedicato ad auto e moto: ecotech, pista off-road, test-drive, custom, auto d'epoca e stunt professionisti con l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella.

Presentato oggi, in Comune, il cartellone della kermesse Napoli Motor Experience. Quest'anno è stata ampliata l'area dinamica per test drive e altre prove. Un'altra novità molto attesa è l'area interamente dedicata alla Ferrari. La manifestazione si terrà, come lo scorso anno, negli spazi della Mostra d'Oltremare.