Astroni, via alla mostra "Dinosauri in carne e ossa"

Venerdì 3 marzo alle ore 10 il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris inaugurerà, alla riserva degli Astroni in Via Agnano agli Astroni 468, la mostra: "Dinosauri in carne e ossa".

Sarà possibile effettuare idealmente questo viaggio nel tempo, dove si potranno ammirare i "giganti" fedelmente riprodotti a grandezza naturale, dal 4 marzo al 5 novembre 2017.



All'inaugurazione interverranno anche il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, il direttore scientifico di WWF Italia Gianfranco Bologna, il Presidente WWF oasi Antonio Canu il Direttore della riserva naturale Fabrizio Canonico ed uno dei curatori della mostra Simone Maganuco.