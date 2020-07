Il Covid non ferma il Comicon: "Ecco l'edizione 21 e mezzo"

COMICON, il Salone Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, tornerà nella sua veste classica nella primavera del 2021, con oltre 160 mila visitatori e 350 espositori attesi. Nel frattempo, da luglio a dicembre, si terrà COMICON Extra, un’edizione speciale nata grazie al supporto della Regione Campania, caratterizzata da attività online e dal vivo, diffuse nelle cinque province campane. Un vasto cartellone di mostre e incontri: Tex - 70 anni di un mito, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore; Nel Segno di Manara; Giuseppe Camuncoli - da Spider-Man al Premio Eisner; Igort: 5 è il numero perfetto; Manga Made in Italy; Adolescenze italiane. Vite e desideri giovanili nel fumetto.

Ad arricchire il ricco programma di eventi “fisici”, che si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid-19, prosegue inoltre il palinsesto di attività online. A luglio un’avventura ‘Epic’ di Dungeons & Dragons intratterrà più di 100 giocatori di ruolo, mentre il Kpop Fight Fest metterà alla prova i tanti appassionati di musica e ballo. Continueranno iniziative in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube di COMICON. In particolare: i Ring, alcuni appuntamenti con autori Argentini, in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, un’originale edizione di disegno live chiamata Mazzate Italian League e l’immancabile e prestigioso appuntamento di COMICON con i Premi Micheluzzi.

Con COMICON Extra, in attesa della mostra Moebius - Alla ricerca del tempo prevista nella primavera 2021, si conferma anche l’importante partnership tra COMICON e MANN, dove a dicembre sarà inaugurata la mostra Lucy. la speranza del grande fumettista Tanino Liberatore, allestita negli spazi della sezione Preistoria e Protostoria del Museo Archeologico di Napoli, inserita nell’ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell’Università di Napoli Federico II. Anche i tre istituti culturali europei di Napoli, Institut français, Goethe-Institut e Instituto Cervantes, associati nell’ambito della rete “EUNIC Naples”, confermano la collaborazione con COMICON e il progetto di promozione della cultura attraverso il Fumetto.

Mostre, incontri fisici e virtuali, lezioni e proiezioni saranno in programma nelle diverse location degli Istituti dal mese di settembre 2020. Tra i protagonisti di queste attività di COMICON Extra, la ‘storia’ grazie all'opera dell'autore spagnolo Paco Roca, la ‘mobilità sostenibile’ grazie al lavoro del tedesco Mawil (in collaborazione anche con il Napoli Bike Festival che si terrà nella settimana Europea della bicicletta), e il ‘Fumetto d'oltralpe’ in occasione dell'anno dedicato in Francia alla Bande Dessinée.