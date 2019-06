Bike-it: storia, futuro ed esperimenti sulla bicicletta

Dal 24 giugno, a Città della Scienza, sarà ospitata l’unica tappa italiana della mostra internazionale sulla storia della bicicletta. Bike_it, è un'esposizione interattiva tra passato, tecnologia e futuro di uno straordinario mezzo di trasporto. Decine di exhibits, installazioni multimediali e oggetti storici provenienti dalle più importanti collezioni europee, raccontano l'evoluzione della bici, partendo dal primo modello costruito 200 anni fa, fino alle nuove frontiere della tecnologia e dell’innovazione.

Un viaggio a due ruote nel tempo, progettato e realizzato da cinque tra i principali musei della scienza di diversi continenti (Bloomfield Science Museum di Gerusalemme, Universum di Brema, Canada Science and Technology Museum di Ottawa, Science Centre Kopernikus di Varsavia, Città della Scienza di Napoli) in occasione del bicentenario dell’invenzione della bicicletta.

La mostra presenta la bicicletta sotto il profilo tecnico-scientifico, sia sotto gli aspetti sociali e culturali, in quanto veicolo che ha cambiato, e continua a cambiare la nostra società in termini di costume, abitudini, stile di vita e impatto ambientale. La mostra si articola in tre sezioni: la Bici e la Macchina; la Bici e il Ciclista; la Bici e la Società. Ogni sezione presenta diversi tipi di exhibit interattivi, programmi multimediali, collezioni storiche di articoli, biciclette e manufatti importanti per gli sviluppi tecnologici, la progettazione e la storia.