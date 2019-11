Gli stranieri venuti per il mare: in mostra le opere di Nicolas De Corsi e Valentino White

Verrà inaugurata domenica 24 Novembre, alle ore 10.30, la mostra “Gli stranieri venuti per il mare”. La rassegna presenterà al grande pubblico le opere di Nicolas De Corsi e Valentino White, due artisti che scelsero Torre del Greco come patria d'adozione, trascorrendovi parecchio tempo e immortalandola nelle loro opere.

Tuttavia, la mostra sarà anche l'occasione per sottolineare il ruolo che la Città del corallo ha svolto durante i primi decenni del XX secolo, quando era meta per gli artisti “stranieri” che qui trovavano un ambiente stimolante con cui confrontarsi, oltre a dei paesaggi di bellezza incommensurabile che erano per loro fonte inesauribile di ispirazione.

Infine, l'evento sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione per quanto riguarda il collezionismo legato a questi due artisti. Verranno analizzati i trend di mercato e le differenze, anche significative, che si riscontrano tra opere apparentemente simili.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a sabato 7 Dicembre 2019.



Per maggiori info e contatti: 081.881.59.21 – info@centrodartemed