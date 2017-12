Al Pan aperta al pubblico l'8 dicembre la mostra "Genesi" di Sebastião Salgado

Sarà aperta al pubblico venerdì 8 dicembre la mostra Genesi di Sebastião Salgado esposta nella cornice del Palazzo delle Arti di Napoli (PAN), itinerario fotografico in bianco e nero di grande incanto, che con le 245 eccezionali immagini, racconta la rara bellezza del patrimonio unico e prezioso, di cui disponiamo: il nostro pianeta.

Accessibile dalle 9,30 alle ore 19,30 (chiusura biglietteria un’ora prima), Genesi è l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del nostro tempo. Uno sguardo appassionato, teso a sottolineare la necessità di salvaguardare il nostro pianeta, di cambiare il nostro stile di vita, di assumere nuovi comportamenti più rispettosi della natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova armonia. Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro.

La mostra è nata da un viaggio alla scoperta della bellezza nei luoghi più remoti del Pianeta, durato 8 anni. Curata da Lélia Wanick Salgado su progetto di Contrasto e Amazonas Images, la mostra è frutto della collaborazione di Civita Mostre con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

Biglietti

Intero € 11,00 (comprensivo di audioguida)

Ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni appositamente

attivate (comprensivo di audioguida)

Ridotto speciale € 6,00 per scuole e giovani fino a 26 anni (comprensivo di audioguida)

Gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili

Riduzioni Trenitalia: ingresso con la formula 2x1 per possessori biglietto Frecce con

destinazione Napoli e per i possessori di CartaFRECCIA; ingresso ridotto per abbonati

regionali (Campania) o possessori biglietto corsa semplice destinazione Napoli, per i

dipendenti Gruppo FS sconto del 10% sugli acquisti nel bookshop.

Informazioni

www.mostrasalgadonapoli.it

199.15.11.21 (dall’estero 02.89096942)