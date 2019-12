Scandagli, collettiva al Maschio Angioino

Venerdì 10 gennaio, dalle 17 presso la sala espositiva della Fondazione Valenzi, Maschio Angioino, il vernissage della collettiva Scandagli, organizzata dall’Associazione Nartwork.



L’esposizione intende esplorare le profondità dell’ignoto attraverso le opere di 26 artisti contemporanei provenienti da 15 nazioni.



La collettiva ha ricevuto il matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli (Museo Madre), e il patrocinio morale della Regione Campania, Comune di Napoli, dell’Università Suor Orsola Benincasa e della Fondazione Valenzi.



La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile dal 10 al 20 gennaio dal lunedì al venerdi, orari 10:00-13:00 /15:30-18:30, sabato 10:00-13:00.



Durante il vernissage, dopo i saluti di Lucia Valenzi, Presidente della Fondazione Valenzi, interverranno Cristiana Cordova e Gianpasquale Greco, storici dell’arte che hanno curato i contributi presenti nel catalogo della mostra. Verranno poi distribuiti gratuitamente i cataloghi dell’esposizione. Al termine previsto piccolo rinfresco.





Artisti in mostra:

Brigitte Ali (Francia), Ekaterina Art (Israele), Alina Ciuciu (Italia), Nicola Costanzo (Italia), Paul Delannée (Francia), Raimund Denscherz (Austria), Anna Di Maria (Italia), Eivor Ewalds (Finlandia), Marita Fernandez Barragan (Argentina), Mario Formica (Italia), Luibov Fridman (Russia), Monika Hartl (Austria), Elke Hubmann Kniely (Austria), Arne Johansen (Norvegia), Pia Kintrup (Germania), Rada Koleva-Genova (Bulgaria), Erich Kovar (Austria), Marta Melniczuk (Germania), Mahdi Naas (Algeria), Mouhamed Ndiaye (Senegal), Attila Olasz (Ungheria), Britta Ortiz (Danimarca), Gilda Pantuliano “Fluida” (Italia), Elin Steffensen (Danimarca), Peter Woodburn (Regno Unito), Ute Zeuschner (Germania).





Curatrici: Rossella Bellan, Giulia Mazzilli, Antonietta Panico.

Progetto grafico: Antonio Imparato

Testi critici catalogo: Cristiana Cordova, Gianpasquale Greco

Progetto allestitivo:Iolanda de Mari, Francesco Maria Stazio





Nartwork aps

L’Associazione di promozione sociale Nartwork nasce con lo scopo di valorizzare e diffondere l’arte in ogni sua forma ed espressione, promuovendo il patrimonio artistico-culturale e l’opera di artisti contemporanei. A tal fine si occupa dell’ideazione, dell’organizzazione e della promozione di mostre, concorsi e premi sul territorio nazionale ed internazionale. L’associazione svolge anche attività editoriale e di formazione in collaborazione con enti pubblici e privati.