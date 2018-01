Domenica al Museo a Palazzo Reale: prezzo ridotto per la mostra dedicata a Renzo Arbore

Una tariffa speciale per visitare questa domenica la mostra di Renzo Arbore a Palazzo Reale di Napoli. Nella giornata del 7 gennaio con ingresso gratuito nei musei, anche la mostra spettacolo che racconta il meglio dei successi dello showman più famoso d’Italia è infatti proposta a prezzo ridotto, a soli 4 euro.

“Neapolitan Memories and Songs by RENZO ARBORE and his tv shows and absolute inutilities” è un allegro, colorato e coinvolgente viaggio, adatto a grandi e bambini, nei cinquant'anni e più di carriera e di passioni, tra musica, video, collezioni di oggetti e di abiti che fanno di questo eclettico e geniale artista una icona della tv e della radio. Dal prossimo fine settimana (13-14 gennaio) sarà inoltre possibile effettuare anche le visite guidate, a cura dei ragazzi delle bande del progetto Canta Suona e Cammina.

La mostra è finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec, nell’ambito di un progetto di Databenc per la valorizzazione e promozione della canzone napoletana, in collaborazione con Teche RAI e Polo museale della Campania.

I visitatori potranno rivedere spezzoni di trasmissioni e video oltre alle famose collezioni di Arbore di radio e oggetti di plastica (borse, occhiali, oggetti cult, bigiotteria, migliaia di oggetti che ne fanno una collezione unica al mondo). La fantasia del suo personalissimo e eccentrico abbigliamento è raccontata con centinaia di gilet, cappelli e cravatte e dalla collezione di costumi delle sue storiche trasmissioni. Tante le foto e i contributi di amici e colleghi che in questi anni hanno diviso con lui le scene, da Roberto Benigni a Nino Frassica.

Tutte le info su www.arboreinmostra.it