Obsolete&Discontinued a Magazzini Fotografici

Il 20 settembre 2019 alle 19:00 Magazzini Fotografici è lieto di ospitare per la prima volta in Italia Obsolete & Discontinued, il progetto collettivo che, attraverso l’utilizzo di materiali fotografici oramai fuori produzione, restituisce nuova vita alla fotografia analogica considerata obsoleta.



Il progetto, una vera macchina del tempo per i veri estimatori dei sali d’argento e della fotografia analogica, parte da un’idea del fotografo e famoso stampatore inglese Mike Crawford e coinvolge 50 grandi nomi della fotografia internazionale.

Tutto il lavoro Obsolete & Discontinued è stato prodotto utilizzando materiali fotografici oramai fuori produzione e ben oltre la data di scadenza, appartenuti a Bret Sampson, artista, fotografo, ed insegnante d’arte di Londra. Cinque anni dopo la sua morte, infatti, suo nipote David Yate ha donato l’intero contenuto, considerabile di “scarto” secondo i canoni della datazione dei prodotti, proveniente dalla camera oscura dello zio. Quello che Mike Crawford riceve in regalo è una grossa quantità di carta e film fotografici obsoleti, tra cui numerose scatole e pacchetti, la maggior parte dei quali vecchi oltre i 20-30 anni, andati da molto tempo fuori produzione che erano destinati solo al macero.

La carta fotografica, che ha una durata di conservazione solitamente limitata, è stata invece “salvata” da Crawford, testata con cautela e con grande sorpresa ha scoperto che le carte che sembravano inutilizzabili e degradate, risultavano sorprendentemente ancora adatte alle tecniche di stampa moderne.

Questo risultato inaspettato ha dato il via al progetto Obsolete&Discontinued, Crawford ha chiamato a raccolta 50 esperti autori/stampatori provenienti da tutto il mondo, donando loro la possibilità ed il brivido di essere, in alcuni casi, gli ultimi autori al mondo ad utilizzare certi tipi di carte oramai impossibili da reperire.



Gli autori hanno avuto massima libertà nell’utilizzo delle tecniche e nei soggetti da ritrarre, le opere sono state sviluppate con i processi di stampa più disparati come ad esempio, la gelatina d'argento, la litografia, il collodio, il pinhole che utilizza la carta come un negativo e tante altre tecniche ibride analogico-digitali, il risultato è un affascinante progetto che esalta a tutto tondo il potenziale unico della fotografia analogica e ci fa riflettere sul concetto di obsoleto.

Tra i fotografi partecipanti ricordiamo Brian Griffin, icona del mondo fotografico Pop, conosciuto in tutto il mondo per le sue sperimentazioni e le cover delle più famose star della musica del momento come i Depeche Mode, Iggy Pop, Brian Eno e tanti altri fotografi:

Melanie King, Jaden Hastings, Yaz Norris, Joan Teixidor, Angela Easterling, Peter Mose-ley, Tina Rowe, Helen Nias, Andrew Whittle, Brian Griffin, Robin Gillanders, Hiro Mat-suoka, Gabriela Mazowiecka, Rosie Holtom, David Bruce, Andrew Firth, Borut Peterlin, Guillaume Zuili, Jim Lister, Nicola Jane Maskrey, Andy Billington, Asya Gefter, Beth Dow, Wolfgang Moersch, Anna C. Wagner and Tobias D. Kern, Andres Pantoja, Morten Kolve, Debbie Sears, Keith Taylor, Tanja Verlak, Joakim Ahnfelt, Sheila McKinney, Joachim Falck-Hansen, Laura Ellenberger, Sebnem Ugural, Anna C. Wagner, Laurie Baggett, Douglas Nicolson, Andrew Chisholm, Angela Easterling, Constanza Isaza Martinez, Molly Behagg, Mike Crawford, Claus Dieter Geissler, Ky Lewis, Myka Baum, Hannah Fletcher, Holly Shackleton, Madaleine Trigg, Brittonie Fletcher, Daniel P. Berrange, Andrej Lamut, Jacqueline Butler, Evan Thomas, Guy Paterson, Almudena Romero.

Le opere saranno in mostra a Magazzini Fotografici a partire dal 20 settembre fino al 17 novembre 2019.



La mostra è ospitata dallo spazio espositivo Magazzini Fotografici, situato nel centro storico di Napoli, nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore.

Nata da un’idea della fotografa Yvonne De Rosa, l’APS Magazzini Fotografici ha come elemento fondamentale l’ obiettivo della divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale.

Il team di Magazzini Fotografici è composto da: Yvonne De Rosa Art Director e Fondatrice, Valeria Laureano coordinatrice e Rossella Di Palma responsabile ufficio stampa e comunicazione.



date

20 settembre / 17 novembre 2019

opening

20 settembre 2019 alle ore 19.00

orari di apertura

dal mercoledì al sabato dalle 11.00 alle 19.00

domenica dalle 11.00 alle 14.30