"Intersezioni: Napoli o Lisbona?", mostra fotografica di Nicola De Innocentis

Da sabato 16 Marzo fino al 29 Marzo, La Tienda Equosolidale nel Forum Scarlatti al Vomero (NA) ospiterà un’esposizione fotografica del napoletano Nicola De Innocentis.

Intersezioni è un’esposizione fotografica dedicata alle somiglianze tra la capitale portoghese e quella del sud Italia. Un viaggio per immagini nato durante i numerosi viaggi tra le due città del giovane ingegnere, musicista e fotografo per passione. Durante i 4 anni di permanenza a Lisbona, tra il 2012 e il 2016, Nicola ha colto numerosi dettagli nei quali riconosceva continuamente Lisbona in Napoli e Napoli in Lisbona. Da qui il nome della mostra che vuole ricordare come le due città siano simbolicamente immaginate come due linee che improvvisamente si intrecciano e si intersecano attraverso elementi, dettagli o emozioni di comunanza.

L’esposizione conta una serie di foto, alcune già esposte nella precedente edizione al consolato portoghese di Napoli, prive di didascalia, con l’obiettivo di generare il dubbio sull’identificazione dell’una e dell’altra città.

Durante l'esposizione fotografica una selezione musicale alternerà brani portoghesi e napoletani col fine di marcare ancora di più le somiglianze tra le due storiche città. I visitatori avranno anche la possibilità di ricevere sul proprio smartphone un link che li indirizzerà direttamente ai suoni raccolti dallo stesso autore nelle strade dell'antica capitale lusitana per immergersi totalmente nelle atmosfere di questo avamposto dell'Europa.