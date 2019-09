A Napoli una mostra multimediale dedicata a Bud Spencer

Nella Sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, la prima mostra multimediale su Bud Spencer. La celebrazione di uno dei protagonisti del cinema italiano.

Un vero e proprio viaggio nel mondo dell’attore, in cui sarai accompagnato dalla stessa voce di Bud Spencer, attraverso impianti multimediali, videomapping, proiezioni su pannelli, oggetti di scena e tanto altro.

La mostra aprirà al pubblico il 13 settembre e sarà visitabile fino all'8 dicembre.

BIGLIETTI

- Biglietto intero 10 euro

- Biglietto ridotto 8 euro (under 25, gruppi di adulti (12-30 persone) con prenotazione obbligatoria; docenti delle scuole di ogni ordine e grado; militari e forze dell’ordine non in servizio)

- Biglietto ridotto scuole 5 euro

- Gratuito (bambini sotto i 6 anni; portatore di handicap; accompagnatore (familiare o appartenente a servizi socio-assistenziali) di cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap con documentazione sanitaria; membri I.C.O.M.; guide turistiche dell’Unione Europea munite di licenza professionale; mediatori culturali; giornalisti italiani e stranieri, previa richiesta di accredito all’ufficio stampa; 1 accompagnatore per gruppo di adulti (min 15); max 2 accompagnatori per gruppo scuola)

INFO

https://www.budspencerinmostra.it/it/

848 800 288

+39 06 399 67 050 (dai cellulari e dall'estero)

Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il sabato dalle 9 alle 14